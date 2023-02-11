Самсонова вышла в пятый финал WTA и дебютирует в топ-15

19-я ракетка мира обыграла в полуфинале в Абу-Даби – 6:4, 1:6. 6:4.

Самсонова пятый раз в карьере вышла в финал – четыре предыдущих она выиграла.

Завтра она поборется с Белиндой Бенчич, у которой ведет 3:0 в личных встречах.

По итогам турнира Самсонова дебютирует в топ-15: если возьмет титул, станет 12-й, если нет – 15-й.

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