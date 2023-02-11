Самсонова вышла в пятый финал WTA и дебютирует в топ-15

Теги WTA Людмила Самсонова Abu Dhabi Women's Tennis Open Циньвэнь Чжэн Теннис

19-я ракетка мира Людмила Самсонова обыграла Циньвэнь Чжэн в полуфинале в Абу-Даби – 6:4, 1:6. 6:4.

Самсонова пятый раз в карьере вышла в финал WTA – четыре предыдущих она выиграла.

Завтра она поборется с Белиндой Бенчич, у которой ведет 3:0 в личных встречах.

По итогам турнира Самсонова дебютирует в топ-15: если возьмет титул, станет 12-й, если нет – 15-й.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
Молодца, землячка)
Папе спасибо, что вывез в 1,5 года из мурманской области.)
Там до 2010х ни одного теннисного корта не было)
Поиграла бы)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fusionax
Давно пора, потенциал для топ 5 есть, главное его реализовать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лев Чернецов
Люда умница
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий