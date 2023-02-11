Самсонова вышла в пятый финал WTA и дебютирует в топ-15
19-я ракетка мира Людмила Самсонова обыграла Циньвэнь Чжэн в полуфинале в Абу-Даби – 6:4, 1:6. 6:4.
Самсонова пятый раз в карьере вышла в финал WTA – четыре предыдущих она выиграла.
Завтра она поборется с Белиндой Бенчич, у которой ведет 3:0 в личных встречах.
По итогам турнира Самсонова дебютирует в топ-15: если возьмет титул, станет 12-й, если нет – 15-й.
Папе спасибо, что вывез в 1,5 года из мурманской области.)
Там до 2010х ни одного теннисного корта не было)
Поиграла бы)