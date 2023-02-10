Шварцман о неудачном начале сезона: «Отец провел три недели в больнице. Это не оправдание, но, наверное, сейчас на корте я менее терпелив»

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Диего Шварцман прокомментировал неудачное начало сезона.

«Мой отец провел три недели в больнице, его только вчера выписали. Две недели я часами сидел в больнице.

Это не оправдание, но, наверное, сейчас на корте я менее терпелив, меня чаще захлестывают эмоции. Проблемы в жизни сказываются на игре. Если вы посмотрите на меня на тренировках, то все хорошо, но в борьбе я не чувствую, что требуется делать. Иногда я ухожу в атаку и ошибаюсь, иногда оттягиваюсь назад и ошибаюсь».

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