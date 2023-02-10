Шварцман впервые за 6 лет выпадет из топ-30. У него 8 поражений в 9 матчах
Диего Шварцман во втором круге турнира в Кордове проиграл Хуану-Мануэлю Серундоло – 6:7(6), 1:6.
Для аргентинца это восьмое поражение в последних девяти матчах. Единственную победу он одержал над №188 Алексеем Крутых в первом круге Australian Open.
По итогам недели экс-восьмая ракетка мира выпадет из топ-30 – впервые с тех пор, как дебютировал на этом уровне почти шесть лет назад.
«Найти решения будет трудно, но я это сделаю», – написал Шварцман после поражения.
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