Ибин У в матче с Шаповаловым впервые победил соперника из топ-30

Теги ATP Dallas Open Денис Шаповалов Ибин У Теннис

97-я ракетка Ибин У обыграл №27 Дениса Шаповалова во втором круге в Далласе – 7:6(1), 6:4.

Китаец второй раз в карьере обыграл теннисиста топ-50 (при четырех поражениях). Первый был на US Open-2022 – тогда он победил №35 Николоза Басилашвили.

Таким образом, представителя первой тридцатки Ибин У обыграл впервые (при двух поражениях).

В четвертьфинале он поборется с Адрианом Маннарино или Джорданом Томпсоном.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zakal
Шаповалов это Карацев 2:0 только талантливый
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий