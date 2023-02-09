Ибин У в матче с Шаповаловым впервые победил соперника из топ-30

97-я ракетка Ибин У обыграл №27 Дениса Шаповалова во втором круге в Далласе – 7:6(1), 6:4.

Китаец второй раз в карьере обыграл теннисиста топ-50 (при четырех поражениях). Первый был на US Open-2022 – тогда он победил №35 Николоза Басилашвили.

Таким образом, представителя первой тридцатки Ибин У обыграл впервые (при двух поражениях).

В четвертьфинале он поборется с Адрианом Маннарино или Джорданом Томпсоном.

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