Джон Макинрой: «Все в мире тенниса надеются, что Радукану справится с тем, что с ней происходит, и вернется на тот уровень, который показала на US Open»
Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой высказался о спаде в карьере Эммы Радукану.
«Я думаю, что последний год был для нее потрясением. Она пережила много жизненных перемен, и теперь у нее возникли проблемы с травмами. Но было ощущение, что на Australian Open давление впервые шло не на нее, а на Коко Гауфф, и это не так плохо.
Все в мире тенниса надеются, что она справится с тем, что с ней происходит, и вернется на тот уровень, который показала на US Open. Я видел ее на «Уимблдоне» тем летом, и, когда она не доиграла четвертый круг, мы все переживали, что она, возможно, не справится с переменами в жизни. Потом она поехала в Нью-Йорк, и вау, какое выступление – победа на «Шлеме».
Мы все просто хотим увидеть, как она соревнуется и наслаждается борьбой, и если ей это удастся, то, я уверен, она сможет провести отличный год. Мы все хотим это увидеть.
В конечном счете, теннис – это соперничество, и нужно уметь с этим справляться. Я желаю Эмме всего наилучшего.
Давайте начистоту. «Большой шлем» не выигрывают за счет удачи. Она отличный игрок и может вернуться и снова побороться».
1 комментарий