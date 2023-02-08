Рыбакина о значении финала Australian Open: «Почувствовала себя увереннее. После «Уимблдона» сомневалась: может, это просто удача или очень хорошая сетка»

Теги Australian Open Уимблдон WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина ответила, что узнала о себе во время Australian Open.

«Я почувствовала себя увереннее. Конечно, на «Уимблдоне» был отличный результат, но ты сомневаешься: может, это просто удача, или очень хорошая сетка, или что-то еще. Мелькают такие мысли. Но, конечно, после еще одного финала на «Шлеме» – это тоже отличный результат – ты чувствуешь себя увереннее перед следующими турнирами.

Когда не играешь так, как хотела, ты не показываешь результаты, которых, возможно, ожидала. Плюс, календарь был для меня сложным, я не заработала очки, но боролась за итоговый, старалась играть много турниров, но, конечно, после «Уимблдона» было много событий, было нелегко играть все, потому что моя подготовка к харду получилась усеченной. В конце концов, это тоже опыт, каждую неделю в туре ты узнаешь о себе что-то новое».

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Лена умничка😊, ждем новых побед, а они не за горами👏👏👏
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