Доминик Тим: «Знаю, что в последнее время нелегко меня поддерживать»

Чемпион US Open-2020 поделился эмоциями после поражения Австрии в квалификации Кубка Дэвиса. Тим проиграл оба своих матча – Борне Гойо и Борне Чоричу.

«Я разочарован, что не помог Австрии выиграть у Хорватии в Кубке Дэвиса. Поздравляю их и желаю удачи.

Я знаю, что в последнее время всем вам было нелегко меня поддерживать, и полностью понимаю, что иногда выступал не так, как должен был. Я снова стану лучшей версией себя, с вашей поддержкой это произойдет быстрее, и я буду чувствовать себя намного лучше. Я ее ценю и очень благодарен за то, что вы со мной», – написал Тим.

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