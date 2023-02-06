Доминик Тим: «Знаю, что в последнее время нелегко меня поддерживать»

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Чемпион US Open-2020 Доминик Тим поделился эмоциями после поражения Австрии в квалификации Кубка Дэвиса. Тим проиграл оба своих матча – Борне Гойо и Борне Чоричу.

«Я разочарован, что не помог Австрии выиграть у Хорватии в Кубке Дэвиса. Поздравляю их и желаю удачи.

Я знаю, что в последнее время всем вам было нелегко меня поддерживать, и полностью понимаю, что иногда выступал не так, как должен был. Я снова стану лучшей версией себя, с вашей поддержкой это произойдет быстрее, и я буду чувствовать себя намного лучше. Я ее ценю и очень благодарен за то, что вы со мной», – написал Тим.

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1 комментарий

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Rjcnbr
Всю карьеру давал интервью о том, что шансов на чашку нет и будет ждать пока биг-3 уйдёт на пенсию. По итогу зафармил левейшую чашку (спасибо трясущимся ногам Зверева за первые 140 км/ч на подаче на матч) и ушёл на покой. Мотивации у Тима нет никакой, прогресса после не таких страшных травм нет никакого
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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