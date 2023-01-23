Тим о травме: «Порвал небольшое мышечное волокно в области ребра»

Экс-третья ракетка мира рассказал о травме, которую получил на .

«К сожалению, сезон начался не так, как я хотел. В Мельбурне я особенно хотел показать максимум, но порвал небольшое мышечное волокно в области ребра.

Обследование показало, что все не очень серьезно. Выступление на Кубке Дэвиса [на следующей неделе] должно быть возможно.

В ближайшую неделю сделаю все возможное, чтобы набрать форму и хорошо тренироваться», – написал Тим.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе