Тим о травме: «Порвал небольшое мышечное волокно в области ребра»

Теги травмы Australian Open ATP Доминик Тим Теннис

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим рассказал о травме, которую получил на Australian Open.

«К сожалению, сезон начался не так, как я хотел. В Мельбурне я особенно хотел показать максимум, но порвал небольшое мышечное волокно в области ребра.

Обследование показало, что все не очень серьезно. Выступление на Кубке Дэвиса [на следующей неделе] должно быть возможно.

В ближайшую неделю сделаю все возможное, чтобы набрать форму и хорошо тренироваться», – написал Тим.

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1 комментарий

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Славонычч
Тим уже начинает уходить на " уходящего "
Увы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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