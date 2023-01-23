Тим о травме: «Порвал небольшое мышечное волокно в области ребра»
Экс-третья ракетка мира Доминик Тим рассказал о травме, которую получил на Australian Open.
«К сожалению, сезон начался не так, как я хотел. В Мельбурне я особенно хотел показать максимум, но порвал небольшое мышечное волокно в области ребра.
Обследование показало, что все не очень серьезно. Выступление на Кубке Дэвиса [на следующей неделе] должно быть возможно.
В ближайшую неделю сделаю все возможное, чтобы набрать форму и хорошо тренироваться», – написал Тим.
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