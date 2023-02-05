Доминик Тим: «Мы должны честно признать – Джокович лучший, поэтому его победа в Австралии не стала неожиданностью»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Доминик Тим Теннис

Доминик Тим прокомментировал победу Новака Джоковича на Australian Open. Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и сравнялся с Рафаэлем Надалем.

«Я не особо удивлен, потому что Джокович все еще чувствует себя молодым. Физически, психологически и по тому, как он двигается по корту, ему как будто 25 лет. Мы должны честно признать – Новак лучший, поэтому его победа в Австралии не стала неожиданностью.

На мой взгляд, титулы «Большого шлема» – главный критерий определения величайшего игрока всех времен. Это четыре главных турнира в теннисе. Остальные тоже важны, но не так, как «Шлемы». Поэтому величайшим будет тот, кто выиграет больше всего «Шлемов».

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3 комментария

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EgorHroMov
Ответ твинер без замаха
Все верно. Но пересматривать 100 лучших ударов Федерера будут чаще, чем любого другого теннисиста.
https://youtu.be/zWfvjUtwy-Y
на смотри ахахах ахахах
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
твинер без замаха
Все верно. Но пересматривать 100 лучших ударов Федерера будут чаще, чем любого другого теннисиста.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EgorHroMov
Правильно Доминик. только тугосери вамосята придумывают коллапсы забыв что в том году выиграли у того же тура.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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