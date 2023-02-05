Доминик Тим: «Мы должны честно признать – Джокович лучший, поэтому его победа в Австралии не стала неожиданностью»

Доминик Тим прокомментировал победу Новака Джоковича на Australian Open. Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и сравнялся с Рафаэлем Надалем.

«Я не особо удивлен, потому что Джокович все еще чувствует себя молодым. Физически, психологически и по тому, как он двигается по корту, ему как будто 25 лет. Мы должны честно признать – Новак лучший, поэтому его победа в Австралии не стала неожиданностью.

На мой взгляд, титулы «Большого шлема» – главный критерий определения величайшего игрока всех времен. Это четыре главных турнира в теннисе. Остальные тоже важны, но не так, как «Шлемы». Поэтому величайшим будет тот, кто выиграет больше всего «Шлемов».

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