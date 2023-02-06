Бенуа Пэр о последних трех сезонах: «Я был не готов играть матчи и больше стремился тусоваться, а сейчас стараюсь вернуться на должный уровень»

Бенуа Пэр после выхода в финал квалификации турнира в Монпелье рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в последние годы.

– Сегодня для меня все складывалось хорошо по сравнению с тем, что происходило последние три года, это была катастрофа, так что победа в матче – это уже прекрасно. Я знал, что будет сложно и в концовке, и в начале матча. Но главное – это преодолеть.

Мне все равно, как я победил: если я выйду из себя и выиграю матч, люди скажут лишь о том, что я вышел из себя. Если проиграю – тоже. После этого матча вместо «Бенуа победил», скажут «Бенуа был спокоен». И я этому рад, потому что смог сохранить спокойствие, оставаться позитивным, когда это было необходимо, справиться с нервами, а об этом нужно иногда помнить.

– Чем Бенуа Пэр сегодня отличается от 2019 года, когда вы последний раз выигрывали маьч в Монпелье?

– Все очень просто: был ковид, много алкоголя, подготовка не соответствовала тому, что я хотел и должен был делать. Конечно, результатов не было, но я наслаждался жизнью. Сейчас я пытаюсь вернуться, привести в порядок голову и тело, а это значит побеждать, как сегодня, и получать удовольствие здесь, в Монпелье.

Сложно, когда я играю на «Челленджерах», я к этому не привык, и когда я проигрываю в первом круге, мне становится еще хуже. Поэтому выиграть здесь матч – это прекрасно, я рад играть перед зрителями Монпелье. С 2019-го изменилось то, что я был не готов играть матчи и больше стремился тусоваться, а сейчас стараюсь вернуться на должный уровень.

– Дойти до финала, как в 2013-м, было бы достижением?

– Для меня достижение – это выиграть один матч. Выиграть два будет большим достижением, а потом все возможно. Если я вновь обрету уверенность в себе, если ноги и тело будут в порядке, то, думаю, нужный уровень тенниса пока на месте. Я показал его в нескольких хороших розыгрышах, это позитивный момент, но предстоит еще много работы, чтобы вернуться на уровень 2013-го.

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