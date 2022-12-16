Бенуа Пэр: «Я провел два паршивых года в туре, потерял страсть к этому спорту. Моя цель – снова получать удовольствие от игры»

Француз Бенуа Пэр рассказал, с каким настроем начнет новый сезон.

«Я провел два паршивых года в туре, потерял страсть к этому спорту, а когда мотивации больше нет, то невозможно выигрывать матчи! Травма не позволяет мне готовиться так, как хотелось бы, но я надеюсь восстановиться к началу нового сезона! Моя цель – снова получать удовольствие от игры, и я знаю, что в этом случае у меня будет соответствующий рейтинг! Потому что да, у меня неважный рейтинг, и мне грустно начинать год не на турнирах, которые я люблю, но я это заслужил! Так что мне остается только цепляться и вернуться как можно скорее!!! Еще раз спасибо за поддержку 🙌🏼✔️.

P. S: Я также рад сообщить, что нашел тренера ✔️», – написал Пэр.

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