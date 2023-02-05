Стефанос Циципас: «Мечтаю выиграть олимпийское золото, Кубок Дэвиса, cобрать карьерный Большой шлем и стать первой ракеткой мира»

Теги Кубок Дэвиса ATP Стефанос Циципас Теннис

Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что мечтает выиграть в теннисе. 

«У меня много мечт. Одна из них – стать олимпийским чемпионом. А еще выиграть Кубок Дэвиса с Грецией, cобрать карьерный Большой Шлем и подняться на первую строчку рейтинга.

Думаю, я на правильном пути. У меня есть возможности для улучшения. Хочу сделать свой бэкхенд более агрессивным. Впереди много работы.

Если посмотреть на мою игру трех-четырехлетней давности, то можно заметить, что многое изменилось. Я стал более хладнокровным и цельным игроком, чем тогда».

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6 комментариев

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Renki
Вот это плющит парня...
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Lada_ok
Мечтать не вредно, Степа...
+2
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tRIFF
Себя любит (очевидно), днём вероятно дремлет, по-крупному мечтает… Степан, осталось только выйти из онлайна и уже делом, а не словом, показать, на что способен
+5
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Ася Гаджиян
Фантазер…
+2
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Rjcnbr
>Хочу сделать свой бэкхенд более агрессивным
Двуручным типо?
+3
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VaD
Будучи клиентом не только Джоковича, но и Алькараса, Руне, Кириоса, Чорича, об этом действительно можно только мечтать.
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