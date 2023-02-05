Стефанос Циципас: «Мечтаю выиграть олимпийское золото, Кубок Дэвиса, cобрать карьерный Большой шлем и стать первой ракеткой мира»

Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что мечтает выиграть в теннисе.

«У меня много мечт. Одна из них – стать олимпийским чемпионом. А еще выиграть Кубок Дэвиса с Грецией, cобрать карьерный Большой Шлем и подняться на первую строчку рейтинга.

Думаю, я на правильном пути. У меня есть возможности для улучшения. Хочу сделать свой бэкхенд более агрессивным. Впереди много работы.

Если посмотреть на мою игру трех-четырехлетней давности, то можно заметить, что многое изменилось. Я стал более хладнокровным и цельным игроком, чем тогда».

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