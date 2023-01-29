Циципас о борьбе за первую строчку рейтинга: «Пришло время на это нацеливаться. Не вижу причин занижать ожидания»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал борьбу за первую строчку рейтинга. Сегодня он мог бы стать №1, если бы обыграл Новака Джоковича в финале Australian Open.

– После US Open вы говорили, что думали о возможности стать №1, и что это на вас негативно повлияло. Вы думали об этом в течение последних двух недель в Мельбурне?

– Я хочу добиться максимума в своей профессии. Первая строчка рейтинга сидит в моей голове. Я знаю, что она не дастся легко. Я должен работать усерднее, чтобы ее добиться.

Сегодня у меня была возможность стать первой ракеткой мира. По ту сторону сетки был соперник, сыгравший намного лучше меня. В настоящее время он заслуживает быть первым.

Находясь в туре уже несколько лет, я получил много разного опыта. Пришло время на это нацеливаться. Не вижу причин занижать ожидания. Я родился чемпионом, чувствую это в своей крови. Я чувствовал это еще когда был ребенком.

Я хочу собрать этот урожай, заставить его цвести, сделать его еще богаче и нежнее, усердно работать для достижения этих целей.

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17 комментариев

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justbored
Ответ Lola Lola
" Заставить урожай Цвести"-это как?)
поэтому и "садовод-любитель"))
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S.Graf
Ответ tanith
фаны Данечки все сокрушаются про утраченного ребенка внутри него, а Степану нельзя беречь своего?)))
Хорошо сказано. Хоть и не согласен, лови лайчик. за формулировку :о)
0
-2
-2
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Arty K.
Пока есть Новак, этому не бывать 🤡
0
0
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Lola Lola
" Заставить урожай Цвести"-это как?)
+2
0
+2
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инок
Циципас конечно здорово играл, особенно у него шли подача и укороченные, но до Ноле тебе далеко, всё хорошее у тебя впереди. Удачи.
+1
0
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tanith
Ответ tRIFF
>>Я как неугомонный ребенок, и это сидит внутри меня. Степан, когда ты уже возмужаешь?
фаны Данечки все сокрушаются про утраченного ребенка внутри него, а Степану нельзя беречь своего?)))
+3
-3
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justbored
Садовод-любитель ))

Друзья-соперники расскажут, что на неё проще вскарабкаться чем удержаться сколь-нибудь продолжительное время.
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SaltyRose
Ответ Czarn
Я родился чемпионом, - сказал Стефанос Циципас, отлетев Новаку в трёх сетах😂😂😂
Ну не «отлетев», два тая все-таки
+2
-1
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justbored
Ответ nick-basil
Хорошо кушай, занимайся спортом и все будет хорошо. Все в конце концов уйдут на пенсию!
🤣
+1
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nick-basil
Хорошо кушай, занимайся спортом и все будет хорошо. Все в конце концов уйдут на пенсию!
+3
-1
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Иржи Лехечка
Не будет Стефанос первой ракеткой. Характера нет, а с дрожащими коленками намберванами не становятся. Ципа тряпка и сам это прекрасно знает
+2
-3
-1
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Tarkovski
Ответ acr
Дерзай, Джоку нужно лишь 5 недель для полного рекорда. Выиграй Саншайн дабл например и номер 1 твой.
Саншайн дабл Степка лишь во сне может выиграть) Его игра под эти корты совсем не заточена, там другие ребята сильны
+4
0
+4
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tanith
надо 19летних погонять, их побьет - много к уверенности. Но сначала отдохнуть, ровно месяц с первой игры в Австралии против Григора.
+2
-2
0
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tRIFF
>>Я как неугомонный ребенок, и это сидит внутри меня.

Степан, когда ты уже возмужаешь?
+2
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Czarn
Я родился чемпионом, - сказал Стефанос Циципас, отлетев Новаку в трёх сетах😂😂😂
+14
0
+14
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acr
Дерзай, Джоку нужно лишь 5 недель для полного рекорда. Выиграй Саншайн дабл например и номер 1 твой.
+2
-4
-2
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Czarn
Стефан, не в этом году тебе быть первой ракеткой, извини! Кишка пока ещё тонка!😂
+5
0
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