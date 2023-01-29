Циципас о борьбе за первую строчку рейтинга: «Пришло время на это нацеливаться. Не вижу причин занижать ожидания»

Стефанос Циципас прокомментировал борьбу за первую строчку рейтинга. Сегодня он мог бы стать №1, если бы обыграл Новака Джоковича в финале Australian Open.

– После US Open вы говорили, что думали о возможности стать №1, и что это на вас негативно повлияло. Вы думали об этом в течение последних двух недель в Мельбурне?

– Я хочу добиться максимума в своей профессии. Первая строчка рейтинга сидит в моей голове. Я знаю, что она не дастся легко. Я должен работать усерднее, чтобы ее добиться.

Сегодня у меня была возможность стать первой ракеткой мира. По ту сторону сетки был соперник, сыгравший намного лучше меня. В настоящее время он заслуживает быть первым.

Находясь в туре уже несколько лет, я получил много разного опыта. Пришло время на это нацеливаться. Не вижу причин занижать ожидания. Я родился чемпионом, чувствую это в своей крови. Я чувствовал это еще когда был ребенком.

Я хочу собрать этот урожай, заставить его цвести, сделать его еще богаче и нежнее, усердно работать для достижения этих целей.

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