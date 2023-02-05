Вавринка о победе над Германией в квалификации Кубка Дэвиса: «Я самый старший в команде, но мы провели отличную неделю»

Теги Кубок Дэвиса ATP Стэн Вавринка Даниэль Альтмайер Теннис

Стэн Вавринка прокомментировал победу над сборной Германии в квалификации Кубка Дэвиса (3:2).

37-летний швейцарец обыграл Даниэля Альтмайера (6:3, 5:7, 6:4) и принес команде решающее очко.

«Я счастлив, что принес команде очко, а последнее очко самое важное. Хуслер отлично сыграл против Зверева. Он оставил нас в игре после поражения в парном матче.

У нас отличная команда. Она создавалась в течение последних нескольких лет. Я с удовольствием вернулся, когда в этом появилась необходимость. Я самый старший в команде, но мы провели отличную неделю. Мы действительно помогали друг другу, было очень здорово».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий