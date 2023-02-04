США первыми вышли в финальный турнир Кубка Дэвиса

В эти выходные проходит квалификация финального турнира Кубка Дэвиса. Сборная США первой вышла в групповой этап.

Результаты всех матчей:

Узбекистан – США – 0:4

Венгрия – Франция – 1:1

Германия – Швейцария – 1:1

Швеция – Босния и Герцеговина – 2:0

Норвегия – Сербия – 0:2

Колумбия – Великобритания – 1:1

Южная Корея – Бельгия – 0:2

Хорватия – Австрия

Нидерланды – Словакия

Чили – Казахстан

Финляндия – Аргентина

Португалия – Чехия

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе