США первыми вышли в финальный турнир Кубка Дэвиса
В эти выходные проходит квалификация финального турнира Кубка Дэвиса. Сборная США первой вышла в групповой этап.
Результаты всех матчей:
Узбекистан – США – 0:4
Венгрия – Франция – 1:1
Германия – Швейцария – 1:1
Швеция – Босния и Герцеговина – 2:0
Норвегия – Сербия – 0:2
Колумбия – Великобритания – 1:1
Южная Корея – Бельгия – 0:2
Хорватия – Австрия
Нидерланды – Словакия
Чили – Казахстан
Финляндия – Аргентина
Португалия – Чехия
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