Муратоглу о слезах Джоковича после победы на Australian Open: «Его срыв громко все сказал. Испытание пройдено»

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Тренер Патрик Муратоглу прокомментировал слезы Новака Джоковича после финала Australian Open.

«Перед серией турниров в Австралии главным испытанием для Новака были эмоции от возвращения спустя год после драмы и выступление в этих обстоятельствах.

Его срыв после победы громко все сказал. Испытание пройдено».

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