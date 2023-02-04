Муратоглу о слезах Джоковича после победы на Australian Open: «Его срыв громко все сказал. Испытание пройдено»
Тренер Патрик Муратоглу прокомментировал слезы Новака Джоковича после финала Australian Open.
«Перед серией турниров в Австралии главным испытанием для Новака были эмоции от возвращения спустя год после драмы и выступление в этих обстоятельствах.
Его срыв после победы громко все сказал. Испытание пройдено».
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