Фучович о том, что показал мышцы на Australian Open: «Горжусь своим телом, поэтому и показал его миру»

Теги Australian Open ATP Мартон Фучович Теннис

Мартон Фучович прокомментировал то, что показал мышцы после первого круга Australian Open

«Я горжусь своим телом, поэтому и показал его миру. Я всегда был сильным человеком – даже в юности. Это придает мне уверенности и помогает лучше играть.

На корте я могу выдержать больше пяти часов, тело меня не подведет».

Суперкачок тенниса – Мартон Фучович. Мышцы сделали его звездой Australian Open и впечатлили Медведева

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volens-docens
Пять часов можешь выдержать... А толку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Лучше бы игрой гордился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Значит с тем что ниже пояса все печально, наверняка чунчун скромных размеров
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орa Алв
Лучше бы нормальную игру показывал
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий