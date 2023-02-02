Фучович о том, что показал мышцы на Australian Open: «Горжусь своим телом, поэтому и показал его миру»

Мартон Фучович прокомментировал то, что показал мышцы после первого круга Australian Open.

«Я горжусь своим телом, поэтому и показал его миру. Я всегда был сильным человеком – даже в юности. Это придает мне уверенности и помогает лучше играть.

На корте я могу выдержать больше пяти часов, тело меня не подведет».

Суперкачок тенниса – Мартон Фучович. Мышцы сделали его звездой Australian Open и впечатлили Медведева

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