Фучович о том, что показал мышцы на Australian Open: «Горжусь своим телом, поэтому и показал его миру»
Мартон Фучович прокомментировал то, что показал мышцы после первого круга Australian Open.
«Я горжусь своим телом, поэтому и показал его миру. Я всегда был сильным человеком – даже в юности. Это придает мне уверенности и помогает лучше играть.
На корте я могу выдержать больше пяти часов, тело меня не подведет».
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