Менеджер Кириоса: «Операция прошла отлично, настрой у него фантастический. Он дома, играет в «Покемона», ест мамину еду – лучше не бывает»
Менеджер Ника Кириоса рассказал, как идет восстановление австралийца после операции на колене.
«Операция прошла отлично, если честно, лучшего результата мы и ожидать не могли. Мы все очень довольны, команда готова к работе, и когда он будет готов, мы тоже будем.
Сейчас он в коленном ортезе и может двигать ногой только на 70 градусов.
Сегодня у нас послеоперационный прием, чтобы понять, как идет восстановление, но мы почти каждый день общаемся с хирургом и физиотерапевтом. Они очень, очень довольны, возможно, он восстанавливается быстрее, чем мы ожидали, так что новости хорошие.
Настрой у него фантастический. Он дома, играет в «Покемона», ест мамину еду – лучше не бывает.
Игрокам часто не хватает времени на восстановление. Ты играешь круглый год.
Обидно, что пришлось перенести эту операцию, но это означает две вещи: он привел колено в порядок и вернется лучше, чем когда-либо. А еще есть время, чтобы он набрал форму и стал сильнее, чем в прошлом году. Это все плюсы», – сказал Дэниэл Хорсфолл.
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