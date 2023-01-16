У Кириоса надрыв мениска и киста в колене. Он надеется вернуться в марте

Теги травмы Australian Open ATP Ник Кириос Теннис

Физиотерапевт Ника Кириоса рассказал о травме колена, из-за которой тот снялся с Australian Open.

По словам Уилла Маэра, на прошлой неделе у Кириоса появился дискомфорт в колене. Ему решили сделать МРТ, и диагностика выявила, что в колене образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска.

Эта травма не угрожает карьере австралийца, и по ходу недели он и его команда надеялись, что он все равно сможет выступить в Мельбурне.

Сейчас Кириосу сделают артроскопическую операцию по удалению кисты. Он надеется вернуться в тур в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

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10 комментариев

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sashati
Ответ Hardy
Уже почти год мы слышим про проблемы с коленом, на что они там все рассчитывали?
На лайки.
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Hardy
Уже почти год мы слышим про проблемы с коленом, на что они там все рассчитывали?
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nick-basil
Думал на пару кругов хватит. Ан нет - не готов. Думаю все уже было "к прошлой неделе". ...Однако жаль - минус одна интрига.
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Ирина Чернявская
Ответ Доминик
"Я один из лучших игроков мира. Впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что точно могу забрать трофей". Он порол эту чушь, уже зная о травме. Как можно быть таким треплом?
Это его стиль) Знать про травму и всем угрожать своей идеальной формой!😉
+1
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Доминик
Ответ твинер без замаха
В случае с Кириосом "забрать трофей" не обязательно выиграть его на турнире.
Судя по его криминальным наклонностям, это так.
+4
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твинер без замаха
Ответ Доминик
"Я один из лучших игроков мира. Впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что точно могу забрать трофей". Он порол эту чушь, уже зная о травме. Как можно быть таким треплом?
В случае с Кириосом "забрать трофей" не обязательно выиграть его на турнире.
+6
0
+6
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Доминик
"Я один из лучших игроков мира. Впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что точно могу забрать трофей".

Он порол эту чушь, уже зная о травме. Как можно быть таким треплом?
+13
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+9
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Stasinho7
Он в сторис с инсте уже выложил эту кисту. Значит сделали операцию
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encaro_one
С операцией и надрыву в колене и за два месяца восстановиться. Не генеколог, но оптимистично.
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Phantom3000
Бодрился больше всех. Эх…
+5
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