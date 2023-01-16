У Кириоса надрыв мениска и киста в колене. Он надеется вернуться в марте

Физиотерапевт Ника Кириоса рассказал о травме колена, из-за которой тот снялся с .

По словам Уилла Маэра, на прошлой неделе у Кириоса появился дискомфорт в колене. Ему решили сделать МРТ, и диагностика выявила, что в колене образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска.

Эта травма не угрожает карьере австралийца, и по ходу недели он и его команда надеялись, что он все равно сможет выступить в Мельбурне.

Сейчас Кириосу сделают артроскопическую операцию по удалению кисты. Он надеется вернуться в тур в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе