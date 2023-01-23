Кириос перенес операцию и показал средний палец на фото

Теги травмы ATP Ник Кириос Теннис

21-я ракетка мира Ник Кириос сообщил, что перенес операцию на колене. Перед Australian Open стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска.

«Операция сделана✅. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться к своей лучше форме. Спасибо настоящим болельщикам, которые спрашивают, как я себя чувствую, и посылают много сил. Люблю вас❤️», – написал Кириос в твиттере.

Ранее сообщалось, что Кириос надеется вернуться в тур в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

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11 комментариев

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Williamssss
Вечно закомплексованный теннисист-неудачник, желающий постоять рядом с легендами тенниса и хайпануть.
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Williamssss
Ответ alex savca
Новости которые мы заслуживаем
Какие болельщики , таков и их кумир. Они его заслуживают.
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Williamssss
Ответ dedpihto59
🖕по мнению Ника обозначает: люблю вас 😀‼️
Это его отношением к вам, наивным болельщикам.
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Williamssss
Ответ Adams
Кириос даже под наркозом остаётся Кириосом
Что под наркозом, что под наркотой...
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Tima_Milan
Кириос перенес операцию на среднем пальце. Кстати школьники часто ломают )
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Williamssss
Ответ Lanapiano
Люблю вас и средний палец. Ник такой Ник)
Пусть его себе засунет туда, где у него сильнее всего болит.
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Makaveli The-Don-Killuminati
Тупак 1994г, фото в цвете
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dedpihto59
🖕по мнению Ника обозначает: люблю вас 😀‼️
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alex savca
Новости которые мы заслуживаем
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Lanapiano
Люблю вас и средний палец. Ник такой Ник)
+3
0
+3
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Adams
Кириос даже под наркозом остаётся Кириосом
+7
0
+7
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