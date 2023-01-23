Кириос перенес операцию и показал средний палец на фото

21-я ракетка мира Ник Кириос сообщил, что перенес операцию на колене. Перед Australian Open стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска.

«Операция сделана✅. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться к своей лучше форме. Спасибо настоящим болельщикам, которые спрашивают, как я себя чувствую, и посылают много сил. Люблю вас❤️», – написал Кириос в твиттере.

Ранее сообщалось, что Кириос надеется вернуться в тур в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

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