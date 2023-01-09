Макинрой о том, как Джокович провел сезон-2022 после депортации: «Это невероятно, потому что легко можно было разочароваться и обозлиться»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» высказался о возвращении на Australian Open после прошлогодней депортации. В 2022-м серб выиграл пять титулов, в том числе «Уимблдон».

«Сначала он будет очень рад, но потом, думаю, возникнет чувство горечи, и он должен через это пройти.

Я считаю, что он справится, он это доказал, пройдя через невероятно трудные препятствия за последние 12 месяцев.

Он сумел выиграть « » и выступать на небольших осенних турнирах, чтобы достаточно высоко подняться в рейтинге, отобраться в Турин и выиграть итоговый, продолжал соревноваться, это невероятно, потому что легко можно было разочароваться и обозлиться.

Я могу лишь догадываться, что он чувствовал, когда его депортировали из Австралии, и как он потом с этим справлялся.

Он был не в форме до «Уимблдона», но каким-то образом он ее набрал, и опять же, так мало игроков вообще будут способны на подобное.

Есть причина, по которой эти парни... Раньше я думал: «Я выиграл семь одиночных «Шлемов», а теперь: «Боже, эти парни выиграли 22, или 21, или сколько там, блин, у них». Ты такой: «Чувак, нужно было больше стараться». Они заставляют тебя считать, что ты сделал недостаточно, и нужно отдать им за это должное».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе