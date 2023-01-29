Джокович выиграл 22-й «Большой шлем» и сравнялся с рекордом Надаля

победил в финале – 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

Во второй партии Джокович спас сетбол на своей подаче при счете 4:5. В третьей он отыграл ранний брейк Циципаса.

Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и сравнялся с .

У Джокович 10 титулов на Australian Open, семь – на «Уимблдоне», три – на US Open и два – на «Ролан Гаррос».

Всего Джокович выиграл 93-й трофей в карьере, обойдя Надаля. Больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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