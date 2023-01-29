Джокович выиграл 22-й «Большой шлем» и сравнялся с рекордом Надаля

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open ATP рекорды Стефанос Циципас Теннис

Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса в финале Australian Open – 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

Во второй партии Джокович спас сетбол на своей подаче при счете 4:5. В третьей он отыграл ранний брейк Циципаса.

Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и сравнялся с Рафаэлем Надалем.

У Джокович 10 титулов на Australian Open, семь – на «Уимблдоне», три – на US Open и два – на «Ролан Гаррос».

Всего Джокович выиграл 93-й трофей в карьере, обойдя Надаля. Больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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73 комментария

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Istianoff
Спасибо тебе Император за эмоции, которые ты даришь своим болельщикам!!! Еще раз поздравляю всех его болельщиков! Гордимся.
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инок
Новак это Майл Джордан от тенниса.
Несомненно лучший!
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wlad wasew
Косово -это Сербия !
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VaD
Насколько захватывающим и драматичным был прошлогодний АО, настолько унылым и предсказуемым вышел турнир этого года. Еще и чемпион хоть и очень хорошо играет в теннис, но при этом ужасен как человек.
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Пивасенин 602
Император!
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Сергей Посохов
Ответ Кагов
Ноле включил форсаж! По титулам ТБШ обойдёт Надаля. В этом году может добраться и до сотни титулов, а после и Федерера обойти! И будет рекордсмен по всем номинациям!
Все возможно. Главное что бы травм не было
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Ingvarr1976
Idemo Nole!!!!!!!!
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c89wnpcpyq
Кто бы что бы не говорил, но Новак хорош как не крути!
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EgorHroMov
Ответ DjokoND
Взаимно! 💣
Нить общения мы что то потеряли в вк
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закрыт по беспределу
Ответ Iva_Nova
Десятикратный! Джокофаны, с 22-м и 10-м нас! :)
Поздравляю!)
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Игорь Ерин
Столько сербских и русских флагов ! Красота !
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Друг ИА
Ответ Криштиану Роналду
Джокович король на харде, в 35 лет катком по всем прошёлся, запаса прочности точно хватит чтобы уйти в уверенный отрыв от Надаля.
Должно быть на данный момент 23 : 21 в пользу Джока . 22 Новак должен был год назад брать . Надаль Великий спортсмен , но 22 титул с душком ( не по вине Рафы ) . Это все равно если бы Надаля в Париж не пустили , а Новак там установил рекорд
+3
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DjokoND
Ответ EgorHroMov
Паша с победой родной
Взаимно! 💣
+1
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Tiger050
Джокович огонь, поздравляю
+2
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dedpihto59
Выражаю искреннее соболезнование всем хейтерам Новака, Стасу, Канониру,Ваду и т.д. Скорблю вместе с вами😀‼️RIP
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Валерий Фоминцев
Молодец!
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SN78
Да!!!! Всех фанов Джока с очередной победой! Идемо за рекордом!
+4
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Isa Babaev
Отрыв будет расти, при всем уважении к Надалю Джокович другого уровня
+5
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ofc
В 35 лет отдал один сет за весь турнир. Величайший.
Все понимают теперь, чего стоит прошлогодний турнир без участия Новака.
+4
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Кагов
Ноле включил форсаж! По титулам ТБШ обойдёт Надаля. В этом году может добраться и до сотни титулов, а после и Федерера обойти! И будет рекордсмен по всем номинациям!
+4
-1
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Alexander2022
Боюсь представить, что с сектой, которая засоряла ветку матча)
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corazón blanco
Великий.
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Serge Vendino
Ответ And Justice for All
Знатная будет драка за 23 на Гарросе
Хоть бы были все здоровы. А то последнее время выигрывает тот, кому меньше болячки (или ограничения) мешают
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EgorHroMov
Ответ Gestor_36
самые слабые по составу и по уровню игры ТБШ были Уимбилдон 22 и АО 23 и которые как известно зашакалил сербский табаки. псевдочемпион мусорные турниры в копилку положил, но ему никогда не сравняться с Величайшими Роджером и Рафой.
Как классно когда тебя рвёт рафазая.
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mamapapaya
Лучший, великий, лев!!!
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