Лучшие моменты финала Джокович – Циципас на Australian Open-2023

Теги Новак Джокович Australian Open результаты ATP Стефанос Циципас Теннис

Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса в финале Australian Open (6:3, 7:6(4), 7:6(5). Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и сравнялся с Рафаэлем Надалем.

Лучшие моменты мужского финала AO уже доступны к просмотру.

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1 комментарий

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ZakalZaReal
Это тай брейк 2 сета , худшее что было в матче
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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