Лучшие моменты финала Джокович – Циципас на Australian Open-2023

Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса в финале Australian Open (6:3, 7:6(4), 7:6(5). Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и сравнялся с Рафаэлем Надалем.

Лучшие моменты мужского финала AO уже доступны к просмотру.

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

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