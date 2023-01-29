Лучшие моменты финала Джокович – Циципас на Australian Open-2023
Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса в финале Australian Open (6:3, 7:6(4), 7:6(5). Серб выиграл 22-й турнир «Большого шлема» и сравнялся с Рафаэлем Надалем.
Лучшие моменты мужского финала AO уже доступны к просмотру.
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