Джокович после Australian Open заработал 166 миллионов за карьеру – больше всех в истории
Новак Джокович на Australian Open выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в карьере и станет первой ракеткой мира.
За победу в Мельбурне он получит 2,1 млн долларов США. Теперь его призовые за карьеру составят 166,8 млн.
Стефанос Циципас за финал выиграл 1,2 млн, а его призовые за карьеру достигнут 24,8 млн.
Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга
Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели
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При чем тут титулы новака на рг. Я про них вообще не спорил никогда
Отличная сетка. Докович таку на рг не пройдет
Молодец Ноле!