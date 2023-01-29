Джокович после Australian Open заработал 166 миллионов за карьеру – больше всех в истории

Теги Новак Джокович Australian Open ATP призовые Стефанос Циципас деньги Теннис

Новак Джокович на Australian Open выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в карьере и станет первой ракеткой мира.

За победу в Мельбурне он получит 2,1 млн долларов США. Теперь его призовые за карьеру составят 166,8 млн.

Стефанос Циципас за финал выиграл 1,2 млн, а его призовые за карьеру достигнут 24,8 млн.

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

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23 комментария

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Назар Игорь
Ответ Eugenie Nation
Я не владею материалом. Если ваше утверждение чем то подкреплено, хотелось бы изучить
Сайт Dei Verbo статья от17 06 2020.
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Два раза перечитал, ничего не понял)) При чем тут титулы новака на рг. Я про них вообще не спорил никогда
Это к первому тезису, убери Рафу и дай непростую сетку, будет легче всё равно.
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Eugenie Nation
Ответ Alex Morhan
А я тебе отвечаю, что именно Рафа и есть главная причина двух титулов Новака в Париже, а не сетки
Два раза перечитал, ничего не понял))
При чем тут титулы новака на рг. Я про них вообще не спорил никогда
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dedpihto59
Лучший во всём‼️
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Я тебе ответил. На земле джокович не пройдет
А я тебе отвечаю, что именно Рафа и есть главная причина двух титулов Новака в Париже, а не сетки
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Eugenie Nation
Ответ Назар Игорь
Вы не согласны?
Я не владею материалом. Если ваше утверждение чем то подкреплено, хотелось бы изучить
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Eugenie Nation
Ответ Alex Morhan
Не, давай не надо про 5 сетов. Просто аналогичная сетка и всё, но без самого Рафы на РГ
Я тебе ответил. На земле джокович не пройдет
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giugiaro
Какой смысл в этих подсчетах, если раньше на порядок меньше гонорары были? Глупые заголовки и математика.
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01.RUS
Кристина смотря по телевизору на турнир больше заработал, хотя Новак легенда по серьезнее в теннисе, чем Роналду в футболе😂
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Назар Игорь
Ответ Eugenie Nation
Это откуда у вас такая статистика. Можно ссылочку на изучение?
Вы не согласны?
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Карен дошедший тут до 1/2. Шапо в 5, матео, даня в 5. Отличная сетка. Докович таку на рг не пройдет
Не, давай не надо про 5 сетов. Просто аналогичная сетка и всё, но без самого Рафы на РГ
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Eugenie Nation
Ответ Alex Morhan
Друг, давай Рафу с РГ выкинем, а Новаку сетку прошлого года АО Рафы. Ты как на это смотришь?
Карен дошедший тут до 1/2. Шапо в 5, матео, даня в 5.
Отличная сетка. Докович таку на рг не пройдет
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-4
-4
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Антон Тимофеев
Ответ Alex Morhan
Друг, давай Рафу с РГ выкинем, а Новаку сетку прошлого года АО Рафы. Ты как на это смотришь?
Медведев в финале РГ? Я -за)))))))))
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инок
Джокович заработал эти деньги своей игрой.
Молодец Ноле!
+2
0
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Самый дорогой челленджер в истории
Друг, давай Рафу с РГ выкинем, а Новаку сетку прошлого года АО Рафы. Ты как на это смотришь?
+13
-4
+9
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Eugenie Nation
Ответ Назар Игорь
Новак больше всех известных теннисистов занимается благотворительностью.
Это откуда у вас такая статистика. Можно ссылочку на изучение?
+5
-4
+1
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Вадим Сидоров
Ответ encaro_one
Енот и на пенсии на рекламе 90 млн брал, у Новака все поскромнее
Новак не такой рафинированный
+3
-2
+1
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Eugenie Nation
Самый дорогой челленджер в истории
+3
-7
-4
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Czarn
Новак, после 23 Шлема призовые удвоятся!😂 Так что бери очередной Шлем!😀
+1
-1
0
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Istianoff
А что, до АО, у кого-то было больше?)))))))
+6
0
+6
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RYBvsSAB
Карен Хачанов за турнир заработал 60%+ призовых от той суммы, когда Лейвер в начале 70х за миллион перевалил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Енот и на пенсии на рекламе 90 млн брал, у Новака все поскромнее
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Новак больше всех известных теннисистов занимается благотворительностью.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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