Джокович после Australian Open заработал 166 миллионов за карьеру – больше всех в истории

Новак Джокович на Australian Open выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в карьере и станет первой ракеткой мира.

За победу в Мельбурне он получит 2,1 млн долларов США. Теперь его призовые за карьеру составят 166,8 млн.

Стефанос Циципас за финал выиграл 1,2 млн, а его призовые за карьеру достигнут 24,8 млн.

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

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