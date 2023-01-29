Джокович о финале Australian Open против Циципаса: «Возможно, для него это матч жизни: он играет против меня за первую строчку и ТБШ»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» поделился настроем на финал . Он девять раз побеждал на турнире и ни разу не проигрывал в титульном матче.

«Можно сказать, этот финал был ожидаем, учитывая, как мы играли. Нам особо нечего скрывать друг от друга. Он знает мою игру, я – его. Пока мы не играли только на траве.

очень повзрослел, ему 25 (исполнится в августе – Sports.ru), он на пике своих возможностей. Возможно, для него это матч жизни: он играет против меня за первую строчку и титул «Большого шлема».

Он будет очень мотивирован, он хорошо играет, видно прогресс. Но я знаю, какую тактику выбрать, в Мельбурне я провел несколько своих лучших матчей. Я готов к длинной дистанции: пять сетов, значит, пять сетов; пять часов, значит, пять часов. Жду с нетерпением».

Джоковича спросили, являются ли неким сигналом уверенные победы над тремя последними соперниками: Алексом де , и .

«Невозможно представить более мощный сигнал, чем доминирование на поздних стадиях «Шлема». Соперники всегда смотрят мои матчи в поисках слабых мест. Поэтому чем сильнее я доминирую, тем лучше, потому что тогда я могу забраться сопернику в голову: они знают, что должны сыграть лучший матч в жизни, чтобы меня победить. Я рад, что это так».

Sports.ru проведет текстовый онлайн матча.

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