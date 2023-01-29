Джокович о финале Australian Open против Циципаса: «Возможно, для него это матч жизни: он играет против меня за первую строчку и ТБШ»
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился настроем на финал Australian Open. Он девять раз побеждал на турнире и ни разу не проигрывал в титульном матче.
«Можно сказать, этот финал был ожидаем, учитывая, как мы играли. Нам особо нечего скрывать друг от друга. Он знает мою игру, я – его. Пока мы не играли только на траве.
Циципас очень повзрослел, ему 25 (исполнится в августе – Sports.ru), он на пике своих возможностей. Возможно, для него это матч жизни: он играет против меня за первую строчку и титул «Большого шлема».
Он будет очень мотивирован, он хорошо играет, видно прогресс. Но я знаю, какую тактику выбрать, в Мельбурне я провел несколько своих лучших матчей. Я готов к длинной дистанции: пять сетов, значит, пять сетов; пять часов, значит, пять часов. Жду с нетерпением».
Джоковича спросили, являются ли неким сигналом уверенные победы над тремя последними соперниками: Алексом де Минауром, Андреем Рублевым и Томми Полом.
«Невозможно представить более мощный сигнал, чем доминирование на поздних стадиях «Шлема». Соперники всегда смотрят мои матчи в поисках слабых мест. Поэтому чем сильнее я доминирую, тем лучше, потому что тогда я могу забраться сопернику в голову: они знают, что должны сыграть лучший матч в жизни, чтобы меня победить. Я рад, что это так».
Sports.ru проведет текстовый онлайн матча.
Если бы вы выиграли 21 шлем и были бы на первой строчке рекордных 373 недели, а потом вас бы задержали во временный изолятор, чтобы вам не сыграть турнир, где вы выигрывали рекордных 9 раз, если бы вас так боялись соперники, что обыграть вас, значило бы для них выиграть трофей, то и вы говорили бы точно так же. Не судите другого, если в его ситуации и вы были бы таким же.
Хороший настрой. Злой. Удачи Волковичу.