Джокович о финале Australian Open против Циципаса: «Возможно, для него это матч жизни: он играет против меня за первую строчку и ТБШ»

Теги Новак Джокович Australian Open Андрей Рублев Томми Пол Алекс де Минаур Стефанос Циципас Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился настроем на финал Australian Open. Он девять раз побеждал на турнире и ни разу не проигрывал в титульном матче.

«Можно сказать, этот финал был ожидаем, учитывая, как мы играли. Нам особо нечего скрывать друг от друга. Он знает мою игру, я – его. Пока мы не играли только на траве.

Циципас очень повзрослел, ему 25 (исполнится в августе – Sports.ru), он на пике своих возможностей. Возможно, для него это матч жизни: он играет против меня за первую строчку и титул «Большого шлема».

Он будет очень мотивирован, он хорошо играет, видно прогресс. Но я знаю, какую тактику выбрать, в Мельбурне я провел несколько своих лучших матчей. Я готов к длинной дистанции: пять сетов, значит, пять сетов; пять часов, значит, пять часов. Жду с нетерпением».

Джоковича спросили, являются ли неким сигналом уверенные победы над тремя последними соперниками: Алексом де Минауром, Андреем Рублевым и Томми Полом.

«Невозможно представить более мощный сигнал, чем доминирование на поздних стадиях «Шлема». Соперники всегда смотрят мои матчи в поисках слабых мест. Поэтому чем сильнее я доминирую, тем лучше, потому что тогда я могу забраться сопернику в голову: они знают, что должны сыграть лучший матч в жизни, чтобы меня победить. Я рад, что это так».

Sports.ru проведет текстовый онлайн матча.

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20 комментариев

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LONDON-TOWN
Я болею за Надаля, но в этом матче буду болеть за Джоковича. Во-первых Новак не отказался от своих принципов, не поехав на ЮС опен, что в наше время конформизма очень круто. Тем более когда на кону рекорд по тбш, страстно желаемый Джоковичем. Во-вторых, Циципас раздражает настолько сильно, что болеть за него просто невозможно :)
+1
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mrs Bennet
Новаче, верим, болеем, ждем победы.
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0
0
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bobodo12
25... Даже 24?!... Надо же! Всегда думала, что ему под тридцатник... Повзрослел, очень повзрослел. Прав Новак.
0
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ARIK2
Джок все поставил на карту, все средства хороши)) и мытьем , и катаньем. Впрочем у Степы шансов мало… но они есть))
+1
0
+1
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Buharoid
Ответ Жизнь Бичары
если Рафа будет здоров то все остальные пассажиры
Рафа в прошлом-то году чуть не отъехал от Альяссима и по-хорошему должен был от Зверева отъезжать, если бы не травма того.
+2
0
+2
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Dm ycontact
Ответ Stasinho7
Пытается создать дополнительное давление на грека, говоря про то, что для него это самый важный матч, а для меня очередной проходняк
но ведь это и взаправду так и есть
+3
0
+3
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Maratik1982
3: 0 Джок. 10т.р зарядил
+1
0
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Dm ycontact
Кто то считает, что у Новака „какое необъятное эго“?. Отвечу вам:
Если бы вы выиграли 21 шлем и были бы на первой строчке рекордных 373 недели, а потом вас бы задержали во временный изолятор, чтобы вам не сыграть турнир, где вы выигрывали рекордных 9 раз, если бы вас так боялись соперники, что обыграть вас, значило бы для них выиграть трофей, то и вы говорили бы точно так же. Не судите другого, если в его ситуации и вы были бы таким же.
+3
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Огюст
Ответ AlexGooner
Почему именно на Australian open?
Потому, что речь здесь идёт об Этом соревновании в статье !
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Жизнь Бичары
Ответ Sport Gr
В любом случае для грека это не последний шанс,ему всего 24 и он талантливый спортсмен и атлет,не говоря про Новака,свой 22,как минимум,он возьмет,на Уимблдоне,скажем,вообще соперников не видно,а вот РГ обещает быть очень интересным,Рафа,Карлос,Саша должны поправится,Стеф,Рууд всегда в порядке,а главный фаворит опять Новак)
если Рафа будет здоров то все остальные пассажиры
0
-3
-3
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Jurijs isajevs
Психологическое давление - немаловажный фактор, можно сказать, " оружие ", в борьбе за достижение цели.
+1
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Sport Gr
В любом случае для грека это не последний шанс,ему всего 24 и он талантливый спортсмен и атлет,не говоря про Новака,свой 22,как минимум,он возьмет,на Уимблдоне,скажем,вообще соперников не видно,а вот РГ обещает быть очень интересным,Рафа,Карлос,Саша должны поправится,Стеф,Рууд всегда в порядке,а главный фаворит опять Новак)
+2
0
+2
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Arti22
Умеет психологически надавить и выиграть ещё в раздевалке. Великий
+3
0
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AlexGooner
Ответ Огюст
Для любого теннисиста играть в финале "Аustralien Open" и победить в финале - это наверно мечта жизни !
Почему именно на Australian open?
+1
0
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YuChu
Какое необъятное эго у этого персонажа.
0
-6
-6
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Novax Goat.kovic
Год назад - депортация. Теперь - время расставить все по своим местам.
+3
-1
+2
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Stasinho7
Пытается создать дополнительное давление на грека, говоря про то, что для него это самый важный матч, а для меня очередной проходняк
+11
0
+11
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timur055
Уже даже вамосята почти уверены в победе Джоковича, хотя надеются в его проигрыш.
+9
-2
+7
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Огюст
Для любого теннисиста играть в финале "Аustralien Open" и победить в финале - это наверно мечта жизни !
+7
-2
+5
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Радость Ди Мария
/ Я готов к длинной дистанции: пять сетов, значит, пять сетов; пять часов, значит, пять часов /

Хороший настрой. Злой. Удачи Волковичу.
+19
-2
+17
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