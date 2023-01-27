Новак Джокович: «Чувствую себя отлично, идеально, на 110%. Стефанос, увидимся через два дня»

прокомментировал выход в финал в послематчевом интервью Джиму Курье.

Сегодня 21-кратный чемпион «Больших шлемов» обыграл (7:5, 6:1, 6:2) и в воскресенье встретится со Стефаносом Циципасом.

«Для меня это очень ценно – особенно на этом этапе моей карьеры. Мне нужен этот двигатель. И я рад, что у меня до сих пор есть топливо, чтобы играть в теннис на таком уровне. Чувствую себя отлично, идеально, на 110%. (Курье шутит, что должен выключить телевизор, чтобы Джокович сказал правду). Стефанос, увидимся через два дня (улыбается).

Конечно, чувствую себя не таким свежим, как в начале турнира, но мы много работали в межсезонье – над физической подготовкой и теннисом, – чтобы я был в состоянии играть в пятисетовом формате.

Я много раз оказывался в этой ситуации, и опыт помогает, но на корте в каждом розыгрыше идет большая борьба – в первую очередь, с собой, но, конечно, и с соперником. Времени между розыгрышами не очень много, так что после затяжных ноги у обоих были тяжелыми.

Здорово, что я справился с нервами в конце первой партии. Первый сет был ключевым, и после него я заиграл очень свободно. Очень рад, что еще раз вышел в финал».

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