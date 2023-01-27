Новак Джокович: «Чувствую себя отлично, идеально, на 110%. Стефанос, увидимся через два дня»

Теги Новак Джокович Australian Open Джим Курье Томми Пол Стефанос Циципас Теннис

Новак Джокович прокомментировал выход в финал Australian Open в послематчевом интервью Джиму Курье.

Сегодня 21-кратный чемпион «Больших шлемов» обыграл Томми Пола (7:5, 6:1, 6:2) и в воскресенье встретится со Стефаносом Циципасом.

«Для меня это очень ценно – особенно на этом этапе моей карьеры. Мне нужен этот двигатель. И я рад, что у меня до сих пор есть топливо, чтобы играть в теннис на таком уровне. Чувствую себя отлично, идеально, на 110%. (Курье шутит, что Циципас должен выключить телевизор, чтобы Джокович сказал правду). Стефанос, увидимся через два дня (улыбается).

Конечно, чувствую себя не таким свежим, как в начале турнира, но мы много работали в межсезонье – над физической подготовкой и теннисом, – чтобы я был в состоянии играть в пятисетовом формате.

Я много раз оказывался в этой ситуации, и опыт помогает, но на корте в каждом розыгрыше идет большая борьба – в первую очередь, с собой, но, конечно, и с соперником. Времени между розыгрышами не очень много, так что после затяжных ноги у обоих были тяжелыми.

Здорово, что я справился с нервами в конце первой партии. Первый сет был ключевым, и после него я заиграл очень свободно. Очень рад, что еще раз вышел в финал».

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26 комментариев

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твинер без замаха
Ответ sfrrrR
По ходу, один VaD уже за всех рафафанов теперь отдувается и держит оборону. По крайней мере, пытается. Бедняга. Как бы не запил.
День простоять и ночь продержаться.
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Gestor_36
Ответ Учительгода2020
Великий
Согласен. Великий симулянт и лжец!
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Gestor_36
Ответ VaD
Веками ученые разных стран мира разрабатывали лекарства и способы лечения травм, а оказалось, что нужно всего лишь побегать по корту 2-3 часа несколько дней и все пройдёт.
У него в арсенале имеется волшебный подорожник, который помогает сращивать мышцы живота и лечить ногу
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Gestor_36
Под топливом сербский табаки подразумевает допинг
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ARIK2
Что бы обыгрывать Джоковича, нужно как минимум быть таким же повернутым режимщиком( в хорошем смысле) и немножко потехничнее)))
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Южанин78
Скажу честно болею за Джоковича, но помню в финале Ролангороса обещал себе, что если Джокович выиграет, то в следующем их финале будут за Циципаса. Так что извини, Ноле, я а Стефаноса.
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VictorVallecano
Чего и стоило ожидать. Симулянт вылечил травму прямо на корте.
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Роман
Ответ sfrrrR
По ходу, один VaD уже за всех рафафанов теперь отдувается и держит оборону. По крайней мере, пытается. Бедняга. Как бы не запил.
Он единственный оставшийся бамос кто сглатывает)
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sfrrrR
По ходу, один VaD уже за всех рафафанов теперь отдувается и держит оборону. По крайней мере, пытается. Бедняга. Как бы не запил.
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Dullee Blogondy
Ответ Amused 2Death
Позвоните Цыпе, он готов? И Марго позвоните тоже, она несомненно потребуется. Это будет низкопробное, грязное сербское порно "втроем".
месье, вы позволили себе деликатно выразить мысль, что будут драть, как вы выразились, некую Марго, а некоторый "Цыпа" будет на это смотреть. позвольте выразить другую точку зрения. что если драть будут "Цыпа", а смотреть будет Марго?
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Верховенский1990
Ответ VaD
Веками ученые разных стран мира разрабатывали лекарства и способы лечения травм, а оказалось, что нужно всего лишь побегать по корту 2-3 часа несколько дней и все пройдёт.
Вадик, ну хватит уже плакать, ты лучше представь, какие варианты могут быть на РГ, хотя Рафа Надаль наверняка там в очередной раз воскреснет, а потом будет наш любимый Уимблдон, вах вах.
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Hardy
🤡
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Railway/
Степа, максимум, один сет возьмет.
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ofc
Ответ VaD
Веками ученые разных стран мира разрабатывали лекарства и способы лечения травм, а оказалось, что нужно всего лишь побегать по корту 2-3 часа несколько дней и все пройдёт.
Красиво бомбишь)))
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Amused 2Death
Ответ Lola Lola
грубо((
Тоже хочешь к ним? )
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Lola Lola
Ответ Amused 2Death
Позвоните Цыпе, он готов? И Марго позвоните тоже, она несомненно потребуется. Это будет низкопробное, грязное сербское порно "втроем".
грубо((
+5
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VaD
Веками ученые разных стран мира разрабатывали лекарства и способы лечения травм, а оказалось, что нужно всего лишь побегать по корту 2-3 часа несколько дней и все пройдёт.
+16
-17
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Верховенский1990
Все будет нормально, в последнее время я больше всего опасался Тима в Австралии после финала в 20-м, тогда он меня конкретно напрягал, но Доми сломался, не вынесла душа поэта.
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Amused 2Death
Позвоните Цыпе, он готов? И Марго позвоните тоже, она несомненно потребуется. Это будет низкопробное, грязное сербское порно "втроем".
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Mr@k
понятно, значит с титулом))
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Czarn
Ждём прекрасного финала в воскресенье! 😀
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Tarkovski
Майнд Геймс от серба )
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Czarn
Новак, пора возвращаться на первую строчку рейтинга! 😀
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Czarn
Давай, Ноле! Всего один матч, родной!😀
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Кавабунга Шреддоголовый
Уже такая заявка на титул. 10 финал и еще никогда не проигрывал. В голове не укладывается. Как и 14 побед Надаля в Париже
+25
0
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