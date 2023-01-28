Соболенко о том, что на трофее Australian Open не выгравировали, что она из Беларуси: «Все равно все знают, что я белорусская теннисистка»

Арина Соболенко прокомментировала то, что на Australian Open играла без флага, а на трофее после ее имени не выгравировали, что она без Беларуси.

– Я думаю, все равно все знают, что я белорусская теннисистка. Вот и все.

– Насколько важна ваша победа дома? Можете рассказать, насколько вы известны на родине? Как думаете, после сегодня это изменится?

– Не знаю. По-моему, я известна. У нас не так много хороших спортсменов. Поэтому я известна.

– Думаете, ваша победа будет большой историей?

– Наверное. Думаю, люди мною гордятся.

– Теперь вы поедете в Беларусь праздновать с друзьями и родными?

– Думаю, я поеду в Майами. Теперь я там живу.

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