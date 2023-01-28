Соболенко о том, что на трофее Australian Open не выгравировали, что она из Беларуси: «Все равно все знают, что я белорусская теннисистка»
Арина Соболенко прокомментировала то, что на Australian Open играла без флага, а на трофее после ее имени не выгравировали, что она без Беларуси.
– Я думаю, все равно все знают, что я белорусская теннисистка. Вот и все.
– Насколько важна ваша победа дома? Можете рассказать, насколько вы известны на родине? Как думаете, после сегодня это изменится?
– Не знаю. По-моему, я известна. У нас не так много хороших спортсменов. Поэтому я известна.
– Думаете, ваша победа будет большой историей?
– Наверное. Думаю, люди мною гордятся.
– Теперь вы поедете в Беларусь праздновать с друзьями и родными?
– Думаю, я поеду в Майами. Теперь я там живу.
Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере
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Поэтому, Арину с титулом!
Тут надо задать вопрос почему государство не уважает своих граждан и зачем людям в паспортах коверкают нормальные имена и фамилии?
Знаю что помётыч получает за пропаганду миллионы, а Гриша делает это идейно и бесплатно. По этому его ждёт эшафот или пожизненное)
Надо же такое придумать