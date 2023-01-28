Соболенко о том, что на трофее Australian Open не выгравировали, что она из Беларуси: «Все равно все знают, что я белорусская теннисистка»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что на Australian Open играла без флага, а на трофее после ее имени не выгравировали, что она без Беларуси.

– Я думаю, все равно все знают, что я белорусская теннисистка. Вот и все.

– Насколько важна ваша победа дома? Можете рассказать, насколько вы известны на родине? Как думаете, после сегодня это изменится?

– Не знаю. По-моему, я известна. У нас не так много хороших спортсменов. Поэтому я известна. 

– Думаете, ваша победа будет большой историей?

– Наверное. Думаю, люди мною гордятся.

– Теперь вы поедете в Беларусь праздновать с друзьями и родными?

– Думаю, я поеду в Майами. Теперь я там живу.

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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50 комментариев

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atelos
Ответ dimon 2.0
майами не резиновый !
зато резиновый ты, как ....
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Александр Максаков
А можно было бы всё-таки возмутиться такому фарсу, пользуясь моментом.
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ДоминаторТенниса
Отдохнуть то конечно надо, там Мастерс стартует 19 февраля, время есть для отдыха.
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sashati
Как говорится во второй части поговорки - факт на лицо!
0
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kelesis
Ответ Maxim Vasnechov
А с чего ты взял что её зовут Арина, если она давала интервью для СМИ? )
Опять 25. Ладно, проехали.
0
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mrs Bennet
Сколько уже критиковали спортсменов за То, где они живут. И Медведеву доставалось, и Джоковичу. Но больше всего было нападок на Марию Шарапову.
Поэтому, Арину с титулом!
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mrs Bennet
Ответ dimon 2.0
и заметили? да ? ни одной новости о рыбакиной. сама скромность девушка. вот чем отличается от колхоза.
О Рыбакиной очень много писали после Уима. Теперь пришло время писать об Арине. Заслужила.
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Hardy
"Думаю, я поеду в Майами"🤣 отличный выбор
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Maxim Vasnechov
Ответ kelesis
Ну естественно, если ее зовут АрИна, как ещё звать то? Тут надо задать вопрос почему государство не уважает своих граждан и зачем людям в паспортах коверкают нормальные имена и фамилии?
А с чего ты взял что её зовут Арина, если она давала интервью для СМИ? )
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kelesis
Ответ Maxim Vasnechov
Мб её родители, и она сама себя называла по русский? )
Ну естественно, если ее зовут АрИна, как ещё звать то?
Тут надо задать вопрос почему государство не уважает своих граждан и зачем людям в паспортах коверкают нормальные имена и фамилии?
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Bakun
Ответ Andre*
Тобой гордятся только лукашысты) Не место со-агрессорам на трофее БШ
За нее гордятся все кто любит свою страну и своих спортсменов. Как бы я не любил и не критиковал своё правительство, это отношение к нашим спортсменам не имеет. А Аринка молодец, крепкого здоровья и больших побед
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Andre*
Ответ Maxim Vasnechov
Если не секрет, это ваш зарёнок, это тот, про кого наш Соловьёв рассказывал, мол это самый пример неадекватного телеведущего? )
Не в курсе что говорил про него Соловьев :) но то что он неадекват - это 💯
Знаю что помётыч получает за пропаганду миллионы, а Гриша делает это идейно и бесплатно. По этому его ждёт эшафот или пожизненное)
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Andre*
Ответ Виктор Морев
Где Свитолина неподскажешь? просто на месте не талантливой представительницы Беларуси, должна была быть очень талантлiвая Украiнка с трофеем в руках, не так ли ?
Не ко мне вопрос:)
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Виктор Морев
Ответ Andre*
Тобой гордятся только лукашысты) Не место со-агрессорам на трофее БШ
Где Свитолина неподскажешь? просто на месте не талантливой представительницы Беларуси, должна была быть очень талантлiвая Украiнка с трофеем в руках, не так ли ?
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Maxim Vasnechov
Ответ kelesis
Хочешь сказать что родители ее назвали Арыной, а не Ариной? И себя она тоже Ариной называет для удобства русской публики? Людей не смеши 😂 Надо же такое придумать
Мб её родители, и она сама себя называла по русский? )
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kelesis
Ответ Maxim Vasnechov
Она и есть Сабаленка, как и Азаренка, и Домрачэва. И более того, она не Арина, а Арына. Просто для удобства русской публики - переводят, хоть это и против всех правил русского языка.
Хочешь сказать что родители ее назвали Арыной, а не Ариной? И себя она тоже Ариной называет для удобства русской публики? Людей не смеши 😂
Надо же такое придумать
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Ma-Tzu
Ответ инок
Молодец Арина. Все белорусы знают и гордятся тобой.
Я нет. Почему вы говорите за всех. Не бойтесь называть вещи своими именами - любители лукашонка гордятся тобой
+1
-3
-2
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dukenukem
Ответ dimon 2.0
майами не резиновый !
Флорида большая
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Maxim Vasnechov
Ответ Andre*
Харош врать) Даже Мразарёнок завыл что против неё так много беларусов болеют и ставят дизлайки🤡😂
Если не секрет, это ваш зарёнок, это тот, про кого наш Соловьёв рассказывал, мол это самый пример неадекватного телеведущего? )
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dukenukem
Ответ dimon 2.0
"..я поеду в Майами. Теперь я там живу...." это все что нужно знать белоруским пацриотам об их кумире )))
Многие белорусские патриоты сами вынуждено не живут в Беларуси , так что это для нее скорее плюс чем минус
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dimon 2.0
Ответ atelos
поеду в Майами. Теперь (!) я там живу....
майами не резиновый !
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alpinist
Как раз таки то, что она без Беларуси и выгравировали)
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Maxim Vasnechov
Ответ Экспертное мнение
Какое удобство, Сабаленко и то было бы уместнее, а тут чисто исковеркали фамилию человека получается
Ну кому как уместней. Таки правила языка, той страны в которой она родилась, и которой она гордится. Как слышится, так и пишется.
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Maxim Vasnechov
Ответ dimon 2.0
умник, а куда ДОМРАЧЭВА свой росс паспорт дела ? не подскажешь ??
Так она под ним не выступает. В паспорте БССР - всё по титульному языку, так всегда было. )
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Экспертное мнение
Ответ Maxim Vasnechov
Она и есть Сабаленка, как и Азаренка, и Домрачэва. И более того, она не Арина, а Арына. Просто для удобства русской публики - переводят, хоть это и против всех правил русского языка.
Какое удобство, Сабаленко и то было бы уместнее, а тут чисто исковеркали фамилию человека получается
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