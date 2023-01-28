Соболенко – о том, что сказала команде после матча: «Честно говоря, там было не очень цензурно»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко в интервью Eurosport поделилась эмоциями от победы.

«Я сейчас не вполне на этой планете».

На вопрос, что говорила команде, когда подошла к ним после матча, 24-летняя белоруска ответила:

«Честно говоря, там было не очень цензурно.

Я очень счастлива и горда. Я уже давно в топ-10, но не могла выиграть «Шлем». Никак не получалось, это было очень эмоционально. Поэтому сейчас я очень счастлива. Испытываю большую радость и облегчение. Горда собой и своей командой».

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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27 комментариев

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SaltyRose
Ответ dimon 2.0
ну иди накоти уже. ручонки поди трясутся )))
«Накоти» от слова «кот»? :)
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Игогор
Ответ Cube Litening C:68X
Понятно..По лицам и не скажешь..У Рыбакиной в ложе сидели явно не славянские внешности..😁
Тренер Рыбакиной Вуков - хорват (славянин).
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sashati
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sashati
Ответ Maxim Vasnechov
Соболенко можно не любить за классическую поговорку. Девушку из колхоза можно вывести, колхоз из девушки - никогда. Понимаю почему друзья из РБ за неё не болеют, и отсюда её политвысказывания, и тактика на корте.
Ты зачем усы сбрил, дурик? – цитата ..
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Maxim Vasnechov
Соболенко можно не любить за классическую поговорку. Девушку из колхоза можно вывести, колхоз из девушки - никогда. Понимаю почему друзья из РБ за неё не болеют, и отсюда её политвысказывания, и тактика на корте.
+2
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Анатолий Зыболов
Ответ M93
Слышь элита, сам из какого колхоза и деревни, если для тебя Беларусь и Минск колхоз?!
Из скотомогильника
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Анатолий Зыболов
Ответ Andre*
Лукашизм - это уродливая часть «русского мира». Нет у Арышки достоинства. Лицемерная трусливая лукашыстка
Ишь как полыхает, попрыгай давай.
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M93
Ответ Andre*
На самом деле Беларусь и Минск - это совдеповский чистенький колхоз
Повторю свой вопрос: "элита", откуда пишем свой высокомерный понос в отношении моей страны и моего города?
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Andre*
Ответ Rio de Janeiro
Кстати, то что украинские селюки и белорусские нацмаргиналы записали Арину в "русский мир" лишний раз подтверждает насколько она достойный человек.Большим комплиментом порядочности человека является разве что попадание в Миротворец😌
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Andre*
Ответ Вася Васильков
Не завидуй так ...это грех
Нечему тут завидовать)
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Cube Litening C:68X
Ответ Вася Васильков
2 беларуса Дубров и Василевский и тренер по физподготовке иностранец
Понятно..По лицам и не скажешь..У Рыбакиной в ложе сидели явно не славянские внешности..😁
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Кино Музыка
Сложная филологическая ситуация. Как матерятся от огорчения, понятно. Как от радости, зависит от лингвистической среды. В Белоруссии она какая-то своя, наверное.
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dimon 2.0
Ответ Евгений Фабиянчук
Полыханием хейтерочков удовлетворён.
ну иди накоти уже. ручонки поди трясутся )))
+6
-7
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Вася Васильков
Ответ Cube Litening C:68X
Кто знает, граждане каких стран работают в её команде?
2 беларуса Дубров и Василевский и тренер по физподготовке иностранец
+1
0
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Rio de Janeiro
Кстати, то что украинские селюки и белорусские нацмаргиналы записали Арину в "русский мир" лишний раз подтверждает насколько она достойный человек.Большим комплиментом порядочности человека является разве что попадание в Миротворец😌
+12
-12
0
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Вася Васильков
Ответ Andre*
На самом деле Беларусь и Минск - это совдеповский чистенький колхоз
Не завидуй так ...это грех
+4
-2
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Евгений Фабиянчук
Полыханием хейтерочков удовлетворён.
+10
-8
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Andre*
Ответ M93
Слышь элита, сам из какого колхоза и деревни, если для тебя Беларусь и Минск колхоз?!
На самом деле Беларусь и Минск - это совдеповский чистенький колхоз
+10
-14
-4
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kjma
Теперь надо догонять Стивенс, Кенин, Рыбакину)
+2
0
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Williamssss
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+3
-14
-11
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Rio de Janeiro
Хуторяне с 404 уже и до белорусов добрались.Какой же там комплекс неполноценности сидит)))
А Арина красавица.Уже вошла в историю)
+27
-10
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M93
Ответ dimon 2.0
никто и не сомневался. что не цензурно. можно вывести девушку из колхоза но колхоз - нет.
Слышь элита, сам из какого колхоза и деревни, если для тебя Беларусь и Минск колхоз?!
+31
-4
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dimon 2.0
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+9
-24
-15
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Экспертное мнение
Можешь смело говорить, на спортсе есть спецсимволы #####
+3
-2
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Берни Парент
«Честно говоря, там было не очень цензурно..."
Видимо, что-то в этом роде:

https://www.youtube.com/watch?v=K_OFbWiBU3E
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