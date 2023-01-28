Соболенко – о том, что сказала команде после матча: «Честно говоря, там было не очень цензурно»

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко в интервью Eurosport поделилась эмоциями от победы.

«Я сейчас не вполне на этой планете».

На вопрос, что говорила команде, когда подошла к ним после матча, 24-летняя белоруска ответила:

«Честно говоря, там было не очень цензурно.

Я очень счастлива и горда. Я уже давно в топ-10, но не могла выиграть «Шлем». Никак не получалось, это было очень эмоционально. Поэтому сейчас я очень счастлива. Испытываю большую радость и облегчение. Горда собой и своей командой».

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