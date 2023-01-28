Соболенко – о том, что сказала команде после матча: «Честно говоря, там было не очень цензурно»
Чемпионка Australian Open Арина Соболенко в интервью Eurosport поделилась эмоциями от победы.
«Я сейчас не вполне на этой планете».
На вопрос, что говорила команде, когда подошла к ним после матча, 24-летняя белоруска ответила:
«Честно говоря, там было не очень цензурно.
Я очень счастлива и горда. Я уже давно в топ-10, но не могла выиграть «Шлем». Никак не получалось, это было очень эмоционально. Поэтому сейчас я очень счастлива. Испытываю большую радость и облегчение. Горда собой и своей командой».
Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
А Арина красавица.Уже вошла в историю)
Видимо, что-то в этом роде:
https://www.youtube.com/watch?v=K_OFbWiBU3E