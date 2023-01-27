Бушар – о походе в строительный магазин: «Сказала, что понятия не имею, какие шурупы мне нужны, и за спиной точно захихикали»

Теги WTA Эжени Бушар Теннис

Эжени Бушар рассказала, как покупала дрель.

«Сегодня пошла в строительный, чтобы себя испытать.

Обновление: парень за прилавком, который мне помогает, все время зовет меня «юная леди».

В очереди за мной одни мужчины. Тот парень спросил, какие шурупы мне нужны: из нержавеющей стали или из металла. Я пожала плечами и сказала, что понятия не имею, и у меня за спиной точно захихикали, лол.

Потом я попросила дрель, парень посмотрел на меня и такой: «Ты что-то строишь?» НЕ ТВОЕ ДЕЛО!» – твитнула Бушар.

Затем она выложила фото с покупкой с подписью «Мы это сделали!»

А вы знали, что Эжени Бушар еще играет в теннис? Она 17 месяцев лечила травму, ездит по мелким турнирам и борется за карьеру

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28 комментариев

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barsuk611
ребята, здесь английская игра слов. Захихикали, потому что шуруп и трахаться - одно и то же screw. Отсюда и хихиканье, когда она не знает какой screw ей нужен
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Roughneck87
Ответ Best game on Earth
Так что ж она там сверлить собралась? Я теперь не усну, если не узнаю.
Это скорее её соседи не уснут)))
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canuck andreyka
Ответ i-volk
Нативочка пошла. Бош и Макита призадумались.
Натив чего???😯
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chemical brother
Какие джоковичи, рыбакины и т.д.?..
Вот она - главная теннисная новость на сегодня!
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Best game on Earth
Так что ж она там сверлить собралась? Я теперь не усну, если не узнаю.
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Йенс Мустерманн
Эжени королева. Парой бессмысленных постов в твиттере завела тему на несколько десятков сообщений.
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87mores
Ответ Under
Уже давно шуруповерты идут с функцией дрели. Что-то серьезное вряд ли продырявите, но фанерки какие легко.
Но по контексту ее спрашивали не про сверла, а про шурупы, вот про это я и спросил
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87mores
Ответ Вадим flanec
Вообще-то правильное название аккумуляторная дрель. В просторечии шуруповерт, ещё проще шурик.
Ага, шурик, есть ещё и фёдор :))
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87mores
Ответ Under
Уже давно шуруповерты идут с функцией дрели. Что-то серьезное вряд ли продырявите, но фанерки какие легко.
Для меня «дрель» - это старая советская синяя фигня, которой можно железобетон сверлить :))
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Пинающий Достоинства
И без пафосных ногтей
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дурной сходненский гребист
реклама б
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Ан Кот
кто это?
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Леван Мкртчян
Ответ Tarkovski
Эту новость на Ремонтник ру надо, а не сюда. Бушар давно уже к теннису не имеет никакого отношения
На Ремонтник ру такое не прокатит. Там люди точно должны понимать, что сталь - это тоже металл, а шуруповерт - это не совсем дрель
+11
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i-volk
Нативочка пошла. Бош и Макита призадумались.
0
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Вадим flanec
Ответ 87mores
Вот у меня руки из жопы и другим концом растут, но, вроде, шурупы (саморезы!!!) закручивает шуруповерт, а дрель нужна чтоб дырки делать
Вообще-то правильное название аккумуляторная дрель. В просторечии шуруповерт, ещё проще шурик.
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tigermv
Спасибо, можно теперь спокойно засыпать.
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Гамарджоба Генацвале
Фигню подсунули. ДеВолт надо было брать.
+1
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Юлия Лукьянова
Эжени умеет привлекать к себе мужское внимание, этого не отнять. Этим постом в очередной раз намекает: смотрите, нужен срочно муж, отзовитесь😉
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Lola Lola
Заняться нечем бедной)
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Onion
Так из стали, или из металла? Вот в чем вопрос...
+1
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Aryna Lapko
Ахаха) подкинул я материал для спортса))
+3
-1
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Under
Ответ 87mores
Вот у меня руки из жопы и другим концом растут, но, вроде, шурупы (саморезы!!!) закручивает шуруповерт, а дрель нужна чтоб дырки делать
Уже давно шуруповерты идут с функцией дрели.
Что-то серьезное вряд ли продырявите, но фанерки какие легко.
+4
0
+4
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Bdv68
КГ/АЛЭ ☝️🤬
+1
-2
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Велотренажёр
Шуруповёрт это, а не дрель...
+5
-5
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Tarkovski
Эту новость на Ремонтник ру надо, а не сюда. Бушар давно уже к теннису не имеет никакого отношения
+17
-2
+15
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