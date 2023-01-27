Бушар – о походе в строительный магазин: «Сказала, что понятия не имею, какие шурупы мне нужны, и за спиной точно захихикали»

рассказала, как покупала дрель.

«Сегодня пошла в строительный, чтобы себя испытать.

Обновление: парень за прилавком, который мне помогает, все время зовет меня «юная леди».

В очереди за мной одни мужчины. Тот парень спросил, какие шурупы мне нужны: из нержавеющей стали или из металла. Я пожала плечами и сказала, что понятия не имею, и у меня за спиной точно захихикали, лол.

Потом я попросила дрель, парень посмотрел на меня и такой: «Ты что-то строишь?» НЕ ТВОЕ ДЕЛО!» – твитнула Бушар.

Затем она выложила фото с покупкой с подписью «Мы это сделали!»

А вы знали, что Эжени Бушар еще играет в теннис? Она 17 месяцев лечила травму, ездит по мелким турнирам и борется за карьеру

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