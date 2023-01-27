Джокович о том, что спустя 15 лет после первого титула на ТБШ борется за 22-й: «У меня довольно богатое воображение, но не думаю, что я все так себе представлял»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович вышел в финал Australian Open ровно через 15 лет после первого титула на «Больших шлемах».

Он ответил, мог ли представить, что спустя 15 лет будет бороться за 22-й.

«У меня довольно богатое воображение, но не думаю, что я все так себе представлял. Что сказать? Я очень счастливый, очень благодарен. Стараюсь ценить каждый момент.

Без семьи и команды это было бы невозможно. На корте ты один, сам несешь ответственность и за неудачи, и за успехи, но нужно отдавать должное команде, которая проживает со мной все эти моменты. Это настолько же их успех, насколько и мой».

Джокович – король Australian Open. Первый титул взял еще в 2008-м, когда показывал пародии, а его родители хоронили Федерера

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Все верно, см. пример Басилашвили..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Morhan
Ответ Великий Алонсо
Эх, жаль в 2008 Тсонга в финале не выиграл.
Так играл же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Эх, жаль в 2008 Тсонга в финале не выиграл.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EgorHroMov
Ответ Alex Mahone21
Губа не дура у фанатов Джока.Уже все шлемы разделили.Рг прихватить при живом Надале,ну ну успехов вам😏😏😏
2 уже прихватили. И 2 раза там Надаля насадили
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ale_x_@ndro
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
ДА
Ну шансы есть определенно. Труднее всего наверное на рг будет, а может даже на юсо.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Mahone21
Ответ Andrew Donnor
4 Шлема подряд уже было. А в нынешних условиях могут опять не пустить на USO. РГ можно прихватить в этом году. Ну и 100%-ный Уим, там вообще нет конкуренции у Джокера
Губа не дура у фанатов Джока.Уже все шлемы разделили.Рг прихватить при живом Надале,ну ну успехов вам😏😏😏
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Уверенно к юбилейному титулу в Австралии и к двадцать второму титулу на турнирах большого шлема, движется Новак! Удачи ему и в финале.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Берни Парент
Время летит...Первый круг АО-2005 и Новак проигрывает Сафину с треском, взяв, по-моему, всего три или четыре гейма. Худенький парнишка такой против уже заматеревшего Марата. А вот поди ж ты, как всё обернулось. Та победа на Шлеме стала для Сафина последней, более того, Марат больше не выиграл ни одного турнира. Хотя прочили ему чуть ли не с десяток ТБШ и вполне справедливо прочили, но не сложилось. А Джокович стал настоящим гигантом. И абсолютно заслуженно идёт к своему юбилейному австралийскому шлему.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrew Donnor
Ответ Александр Романов
Может замахнуться на все четыре шлема , и вписать свое имя в историю
4 Шлема подряд уже было. А в нынешних условиях могут опять не пустить на USO. РГ можно прихватить в этом году. Ну и 100%-ный Уим, там вообще нет конкуренции у Джокера
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Это говорит лишь о том какие игроки донные сейчас что их пенсионер укатывает
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Ale_x_@ndro
Календарный шлем ято ли?
ДА
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sfrrrR
Ответ Czarn
Новак, мы тоже ценим каждый момент твоей карьеры! Удачи в финале!😀
Мы-то, да, ценим, а такие эталонные глoры и любители плюсиков как ты, кроме смеха ничего вызывают.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Morhan
Ответ внук реала
Главный симулянт и лицемер мирового спорта!
ВСЕЛЕННОЙ)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ale_x_@ndro
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
У тебя все же остался один пункт, который ты не закрыл, но он зависит от того, пустят ли тебя в США. Попробуй замахнуться, вдруг повезет
Календарный шлем ято ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
внук реала
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
У тебя все же остался один пункт, который ты не закрыл, но он зависит от того, пустят ли тебя в США. Попробуй замахнуться, вдруг повезет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Czarn
Команда Новак Джокович - вперёд, к победе!😀
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Может замахнуться на все четыре шлема , и вписать свое имя в историю
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Czarn
Новак, мы тоже ценим каждый момент твоей карьеры! Удачи в финале!😀
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий