Джокович о том, что спустя 15 лет после первого титула на ТБШ борется за 22-й: «У меня довольно богатое воображение, но не думаю, что я все так себе представлял»

вышел в финал ровно через 15 лет после первого титула на «Больших шлемах».

Он ответил, мог ли представить, что спустя 15 лет будет бороться за 22-й.

«У меня довольно богатое воображение, но не думаю, что я все так себе представлял. Что сказать? Я очень счастливый, очень благодарен. Стараюсь ценить каждый момент.

Без семьи и команды это было бы невозможно. На корте ты один, сам несешь ответственность и за неудачи, и за успехи, но нужно отдавать должное команде, которая проживает со мной все эти моменты. Это настолько же их успех, насколько и мой».

Джокович – король Australian Open. Первый титул взял еще в 2008-м, когда показывал пародии, а его родители хоронили Федерера

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе