Гауфф/Пегула — Аояма/Шибахара прогноз на полуфинал Australian Open 2023

Во втором полуфинале женского парного турнира на Открытом чемпионате Австралии по теннису японская пара Суко Аояма и Ена Шибахара сыграют с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. Матч состоится 27 января на стадионе Margaret Court Arena, начало не ранее 05:15 по московскому времени.

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Женский парный турнир на Australian Open самый непредсказуемый из всех. В полуфинал уже вышли первые и вторые номера посева. В соперницах у них тоже опытные теннисистки, и если все пойдет и дальше предсказуемо, то финальные пары можно назвать уже сейчас и одна из них Гауфф-Пегула. Вот только вряд ли будут с этим согласны японки, которые преодолели на турнире большой путь. В первом матче они в трех сетах переиграли польско-китайскую пару Магду Линетт и Сиюй Ван. Дальше было проще. Ни украинка Надежда Киченок в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн во втором круге, ни Анастасия Павлюченкова с Еленой Рыбакиной в третьем, ни американско-российский дуэт Кэролайн Доулхайд и Анны Калинской в четвертьфинале не оказали сильного сопротивления японкам. Те своих соперниц переигрывали в двух сетах, показывая отличное взаимодействие на корте. Другое дело, насколько хватит этого запала в матче с сильными американками. У Гауфф и Пегулы путь к полуфиналу был схожим с японскими теннисистками. В первом круге также пришлось играть три сета с чешско-хорватской парой Терезой Мартинцовой и Донной Векич. Вспомнив все элементы своего взаимодействия на предыдущих турнирах дальше Кори и Джессике стало проще. Они с каждым матчем выступали все мощнее. Если в третьем круге японо-индонезийской паре Мию Като и Алдиле Сутьяди американке отдали в общей сложности шесть геймов, то в четвертьфинале тайваньско-китайскую пару Чань Хаочинь и Ян Чжаосюань просто разгромили в двух сетах с одинаковым счетом 6 : 1.

покрытие корта — хард

победы/поражения Гауфф/Пегулы в 2023 году — 4/0

победы/поражения Гауфф/Пегулы на харде — 4/0

победы/поражения Аояма/Шибахары в 2023 году — 4/0

победы/поражения Аояма/Шибахары на харде —4/0

Факты и статистика перед матчем Гауфф/Пегула — Аояма/Шибахара

Кори Гауфф в прошлом году была первой в парном рейтинге WTA Tour, дважды она выходила в финал турниров Большого шлема и ни разу в Австралии. Джессика Пегула в паре играла только в финале Roland Garros. Японки Суко Аояма и Ена Шибахара второй раз подряд выходят в полуфинал Australian Open.

Статистика личных встреч Гауфф/Пегула — Аояма/Шибахара

Ранее спортсменки в таких парах между собой не встречались.

Прогноз на матч Гауфф/Пегула — Аояма/Шибахара

Кори Гауф и Джессика Пегула хорошо сыграны и недаром входят в элиту парного тенниса, выше только участницы другого полуфинала чешки Крейчикова и Синякова. Букмекеры считают, что все предсказуемо. Winline предлагает на победу Гауфф-Пегулы коэффициент 1,41, выигрыш Аоямы-Шибахары оценивается коэффициентом — 2,95.

Наш прогноз: спорить со специалистами не будем и считаем, что верх возьмут американки в двух сетах.

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