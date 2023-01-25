Australian Open: Барбора Крейчикова/Катерина Синякова — Елена Костюк/Елена Габриэла Рузе прямая трансляция матча 27.01.2023

В полуфинале женского парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису первая пара мирового рейтинга Барбора Крейчикова и Катерина Синякова встретятся с украинско-румынским дуэтом теннисисток Мартой Костюк и Еленой Габриэлой Рузе. Матч состоится 27 января, ориентировочное начало не ранее 04:00 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на корте Margaret Court Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова в парном женском теннисе это примерно как Новак Джокович или Рафаэль Надаль в одиночном мужском. На счету теннисисток, конечно, нет такого количества трофеев, но шесть побед на турнирах Большого шлема уже говорят сами за себя, не вспоминая уже о выигранных 34 турнирах WTA Tour. Они не всегда выступали вместе, но объединившись показали отличный результат. В прошлом году они уже побеждали в Австралии и теперь готовы повторить тот успех. Турнирный путь к полуфиналу для них был несложным. Лишь в первом матче пришлось играть три сета, но спишем это на занятость в одиночном турнире. В дальнейшем они просто катком прокатились по всем своим соперницам.

Марта Костюк и Елена Габриэла Рузе котируются куда ниже. Если украинка обладает каким-то опытом выступлений в парном разряде на серьезном уровне, на Roland Garros она два раза играла в полуфинале, то Елена Габриела лишь в прошлом году впервые вышла в основную сетку парного женского турнира на Уимблдоне и тут же зачехлила ракетку со своей напарницей. На Австралиан Опен теннисистки уже достигли отличного результата, выйдя в полуфинал. Самый сложный матч им пришлось играть в ¼ финала с четвертой сеяной на турнире парой австралийкой Сторм Сандерс и бельгийкой Элизе Мертенс. Костюк и Рузе удалось победить в трех сетах.

Соперницы ранее не встречались и фаворитом считается чешская пара. Букмекеры отдают ей довольно большое преимущество. Winline предлагает на победу Крейчиковой и Синяковой коэффициент 1,24, выигрыш Костюк и Рузе в этом матче оценивается коэффициентом 4,10.

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