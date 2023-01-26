Азаренко о митинге с флагами России на Australian Open: «Эти инциденты никак не связаны с игроками, но журналисты почему-то продолжают нас в это втягивать»

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Политика Теннис

Виктория Азаренко прокомментировала митинг сербских болельщиков, которые принесли на Australian Open флаги России и ДНР. Отец Новака Джоковича после матча сына позировал с ними на фото.

– Многие российские и белорусские игроки подверглись тщательному анализу. Уверен, даже если бы вы не смотрели соцсети, вы бы знали, что прошлой ночью произошел инцидент с отцом Новака. Трудно ли вам, выходя на корт, выбросить эти вещи из головы? Как вы думаете, есть ли другие игроки, на которых это повлияло? 

– На других игроков влияет то, о чем вы меня спрашиваете?

– Постоянные новости и разговоры о проблемах.

– Откуда приходят новости? 

– Отовсюду, из соцсетей.

– Вы сейчас говорите об этом, так что очевидно, у вас есть желание поднимать эту тему снова и снова (улыбается).

Я не знаю, что вы хотите, чтобы я сказала.

– Способны ли вы полностью от этого дистанцироваться? Думаете ли вы об этом? На ваш взгляд, насколько сложно это может быть для Новака?

– Честно говоря, я не знаю, какое это имеет отношение к Новаку, так что…

Сегодня я разговаривала с охранником, который каждый день провожал меня на тренировку. Я его знаю много лет. Я его спросила, что это было за происшествие, и он мне объяснил.

Ребят, я не знаю, что вы хотите, чтобы мы с этим сделали. Нравится об этом говорить? Не знаю, какую цель преследуют те, кто постоянно об этом говорит. Эти инциденты, на мой взгляд, никак не связаны с игроками, но вы почему-то продолжаете нас в это втягивать.

Так в чем же цель? Думаю, вы должны задать этот вопрос себе, а не мне.

– Чтобы уточнить. Например, вас расстраивает, что прошлой ночью на территории турнира прошла явная пророссийская демонстрация, что эти люди приходят и используют Australian Open как платформу для подобных демонстраций? 

– Какой бы ответ я вам сейчас ни дала, он будет повернут так, как вы захотите. Что меня беспокоит? Меня беспокоят реальные вещи в мире. Я не знаю. Вы политик? Вы освещаете политику?

– Нет, я спортивный журналист. 

– А я спортсменка. Вы спрашиваете меня о вещах, которые, возможно, кто-то скажет, что я могу контролировать, но я в это не верю.

Я не знаю, что вы хотите, чтобы я ответила. Если это провокационный вопрос, то можете крутить историю как хотите.

Портрет Путина, флаги ДНР и «да здравствуют русские» от отца Джоковича – на Australian Open устроили митинг

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28 комментариев

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Kycok Dobra
Треш пробормотал кучера
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Williamssss
Быкуля очень скользкая и двуличная. Мы же все помним о ее медицинских перерывах. И она потом крутила истории, как хотела. Что Радванска моя подруга, что я не симулировала. Сейчас она отошла от этой тактики в матче, т.к. ей менеджеры объяснили, что это непрофессионально и дурно пахнет. Но она хитрюга еще та!
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JozY
Ответ Nikolay Stavrogin
С одной стороны, шикарные ответы, особенно последняя часть. С другой стороны, начинаешь вспоминать встречи, банкеты и лобызания с одним усатым персонажем лет 10 назад, и как то смешно становится.) Где надо, мы просто маленькие спортсмены и спорт вне политики. А в другие моменты можно и доверенным лицом быть и типунтим создать и дать политических очков на своих победах заработать) Как же надоели эти лицемеры)
Не верю сама, что это пишу, но тут ппкс
+3
-2
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Sweet Little Sister
Почему я должна думать о мудаках, которые делают то, что делают и это их дело, а не моё...
пускай хоть головой об стену любого дома Мельбурна... .
+6
-3
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Sweet Little Sister
Викуля - молодец !
+6
-3
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Tomtit
"Виктория Азаренко прокомментировала митинг сербских болельщиков".
Она вообще ни разу не прокомментировала этот митинг. Она просто умно поставила на место (послала) этого занудного интервьюера с его провокационными вопросами.
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HellLight
Хоть разобрались, что это спортивный журналист, а не политик. Это как в служебном романе - вы кажется в бухгалтерии работаете? Эм, кажется, да)
+12
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+10
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Виктор Морев
Ответ Luis Bovleck
боится что батька таракан по шапке даст, вот и попой крутит. а вообще виноват Уимблдон сам. нельзя было давать ни малейшую фору этим хуторянам. теперь-то да, они заголосили всем хутором и права стали качать "мы должны играть, вы нам должны, а мы ничего не должны". а потому что надо было не говорить "ладно, в 2023 допустим играть", ведь они все равно такие бабки гребут каждый год, что штрафом ВТА подтерлись и отправили обратно, а второй год подряд запретить им играть. вот тогда бы сидели смирно и даже временами скулили и просились обратно. а эти дураки в Лондоне дали им мизинец. дашь мизинец - руку откусят, неужели не понимали? Уимблдон должен был поставить себя по главе угла: "Никто нам не указ. мы существуем уже в трех столетиях и вертели вас и ваше ВТА на скипетре нашего короля". вот это было бы сильно с их стороны. а так, обосрались и пошли на уступки, капитуляцию. то-то недаром и королева отправилась на тот свет, как бы в знак. "прощай Великая Британия!"
кстати, знаешь что происходило в Сфере Космоса в период начиная с 2012 года и подряд, каждый год, до 2019 года включительно ?! и в 2003 и в 2004 годах.

кто полностью доверяли жизни всех "граждан" западных территориальных образований при Полётах на Полноценную Космическую Орбиту Планеты Земля - Роскосмосу.

при Полётах и туда и обратно. случаем не Все Западные Территориальные Образования ?!
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sashati
Ответ Берни Парент
"Что меня беспокоит? Меня беспокоят реальные вещи в мире." Так тогда, Вика, какие проблемы просто выразить своё отношение к происходящему? Не может спорт, как впрочем и любая составляющая нашей жизни, быть вне политики (кто декларирует обратное, является демагогом чистой воды). Всё на ней завязано, начиная от экономики на уровне отдельно взятой семьи и заканчивая, к примеру, продажей порножурнала в той или иной стране.
Порножурналы и фильмы пошли из Германии и США, у них и спрашивайте))
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Виктор Морев
Ответ Luis Bovleck
боится что батька таракан по шапке даст, вот и попой крутит. а вообще виноват Уимблдон сам. нельзя было давать ни малейшую фору этим хуторянам. теперь-то да, они заголосили всем хутором и права стали качать "мы должны играть, вы нам должны, а мы ничего не должны". а потому что надо было не говорить "ладно, в 2023 допустим играть", ведь они все равно такие бабки гребут каждый год, что штрафом ВТА подтерлись и отправили обратно, а второй год подряд запретить им играть. вот тогда бы сидели смирно и даже временами скулили и просились обратно. а эти дураки в Лондоне дали им мизинец. дашь мизинец - руку откусят, неужели не понимали? Уимблдон должен был поставить себя по главе угла: "Никто нам не указ. мы существуем уже в трех столетиях и вертели вас и ваше ВТА на скипетре нашего короля". вот это было бы сильно с их стороны. а так, обосрались и пошли на уступки, капитуляцию. то-то недаром и королева отправилась на тот свет, как бы в знак. "прощай Великая Британия!"
даже Белорусские теннисистки уже брали одиночные турниры БШ. и в финалы стабильно способны выходить, в отличие от ..
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Виктор Морев
Ответ Luis Bovleck
боится что батька таракан по шапке даст, вот и попой крутит. а вообще виноват Уимблдон сам. нельзя было давать ни малейшую фору этим хуторянам. теперь-то да, они заголосили всем хутором и права стали качать "мы должны играть, вы нам должны, а мы ничего не должны". а потому что надо было не говорить "ладно, в 2023 допустим играть", ведь они все равно такие бабки гребут каждый год, что штрафом ВТА подтерлись и отправили обратно, а второй год подряд запретить им играть. вот тогда бы сидели смирно и даже временами скулили и просились обратно. а эти дураки в Лондоне дали им мизинец. дашь мизинец - руку откусят, неужели не понимали? Уимблдон должен был поставить себя по главе угла: "Никто нам не указ. мы существуем уже в трех столетиях и вертели вас и ваше ВТА на скипетре нашего короля". вот это было бы сильно с их стороны. а так, обосрались и пошли на уступки, капитуляцию. то-то недаром и королева отправилась на тот свет, как бы в знак. "прощай Великая Британия!"
так хуторяне из юго-западной окраiны на турнирах серии БШ. до финальных матчей недоходят, сколько бы туда (на турниры БШ.) их бы допускали или не допускали, это всё равно бесполезно, уж сколько уже лет с периода "незалежности" прошло, а от всяких там Свитолиных and Стаховских и прочих хуторян, чего либо внятного ненаблюдается.
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Пользователь заблокирован
Ответ Берни Парент
"Что меня беспокоит? Меня беспокоят реальные вещи в мире." Так тогда, Вика, какие проблемы просто выразить своё отношение к происходящему? Не может спорт, как впрочем и любая составляющая нашей жизни, быть вне политики (кто декларирует обратное, является демагогом чистой воды). Всё на ней завязано, начиная от экономики на уровне отдельно взятой семьи и заканчивая, к примеру, продажей порножурнала в той или иной стране.
Нормальные люди одобряют СВО, вопросы остались?:)
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-7
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Luis Bovleck
Комментарий скрыт
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-15
-13
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генгбенг
Ответ goodloser
В соответствии с российским законодательством, г-н Гейтс в этом интервью совершил уголовное преступление. Вот к чему может привести выражение своего мнения.
Выступил в стиле Кучеры, гопака не плясал по крайней мере
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генгбенг
Ответ Берни Парент
А что, собственно? Билл выразил своё отношение. Кстати, тов.Билл один из теневых рулевых.
А зачем ей за что то вписываться. Если Теневой Бил с друзьями не спросят ни тебя ни меня ни Азаренку
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goodloser
Ответ генгбенг
https://t.me/OlgaSharij/5063 Бил выразил, и!?
В соответствии с российским законодательством, г-н Гейтс в этом интервью совершил уголовное преступление. Вот к чему может привести выражение своего мнения.
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-2
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Aporte14
Умница Вика
+19
-7
+12
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Берни Парент
Ответ goodloser
Заявление о своём отношении к происходящему может создать проблемы, причём проблемы могут возникнуть в любой стране, хотя и разной степени сложности.
О чём и речь. Поэтому и юлят.
0
0
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kjma
Бедная Азаренка не вышла в финал, а он тут с какими-то непонятными вопросами)
+17
-3
+14
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Sincere
Красиво Аза измотала нервы этому тупице😂😂
+43
-8
+35
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goodloser
Ответ Берни Парент
"Что меня беспокоит? Меня беспокоят реальные вещи в мире." Так тогда, Вика, какие проблемы просто выразить своё отношение к происходящему? Не может спорт, как впрочем и любая составляющая нашей жизни, быть вне политики (кто декларирует обратное, является демагогом чистой воды). Всё на ней завязано, начиная от экономики на уровне отдельно взятой семьи и заканчивая, к примеру, продажей порножурнала в той или иной стране.
Заявление о своём отношении к происходящему может создать проблемы, причём проблемы могут возникнуть в любой стране, хотя и разной степени сложности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
С одной стороны, шикарные ответы, особенно последняя часть. С другой стороны, начинаешь вспоминать встречи, банкеты и лобызания с одним усатым персонажем лет 10 назад, и как то смешно становится.)
Где надо, мы просто маленькие спортсмены и спорт вне политики.
А в другие моменты можно и доверенным лицом быть и типунтим создать и дать политических очков на своих победах заработать)
Как же надоели эти лицемеры)
+20
-17
+3
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Берни Парент
Ответ генгбенг
https://t.me/OlgaSharij/5063 Бил выразил, и!?
А что, собственно? Билл выразил своё отношение. Кстати, тов.Билл один из теневых рулевых.
0
0
0
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генгбенг
Ответ Берни Парент
"Что меня беспокоит? Меня беспокоят реальные вещи в мире." Так тогда, Вика, какие проблемы просто выразить своё отношение к происходящему? Не может спорт, как впрочем и любая составляющая нашей жизни, быть вне политики (кто декларирует обратное, является демагогом чистой воды). Всё на ней завязано, начиная от экономики на уровне отдельно взятой семьи и заканчивая, к примеру, продажей порножурнала в той или иной стране.
https://t.me/OlgaSharij/5063
Бил выразил, и!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Берни Парент
"Что меня беспокоит? Меня беспокоят реальные вещи в мире." Так тогда, Вика, какие проблемы просто выразить своё отношение к происходящему? Не может спорт, как впрочем и любая составляющая нашей жизни, быть вне политики (кто декларирует обратное, является демагогом чистой воды). Всё на ней завязано, начиная от экономики на уровне отдельно взятой семьи и заканчивая, к примеру, продажей порножурнала в той или иной стране.
+12
-15
-3
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