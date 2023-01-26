Азаренко о митинге с флагами России на Australian Open: «Эти инциденты никак не связаны с игроками, но журналисты почему-то продолжают нас в это втягивать»

Виктория Азаренко прокомментировала митинг сербских болельщиков, которые принесли на Australian Open флаги России и ДНР. Отец Новака Джоковича после матча сына позировал с ними на фото.

– Многие российские и белорусские игроки подверглись тщательному анализу. Уверен, даже если бы вы не смотрели соцсети, вы бы знали, что прошлой ночью произошел инцидент с отцом Новака. Трудно ли вам, выходя на корт, выбросить эти вещи из головы? Как вы думаете, есть ли другие игроки, на которых это повлияло?

– На других игроков влияет то, о чем вы меня спрашиваете?

– Постоянные новости и разговоры о проблемах.

– Откуда приходят новости?

– Отовсюду, из соцсетей.

– Вы сейчас говорите об этом, так что очевидно, у вас есть желание поднимать эту тему снова и снова (улыбается).

Я не знаю, что вы хотите, чтобы я сказала.

– Способны ли вы полностью от этого дистанцироваться? Думаете ли вы об этом? На ваш взгляд, насколько сложно это может быть для Новака?

– Честно говоря, я не знаю, какое это имеет отношение к Новаку, так что…

Сегодня я разговаривала с охранником, который каждый день провожал меня на тренировку. Я его знаю много лет. Я его спросила, что это было за происшествие, и он мне объяснил.

Ребят, я не знаю, что вы хотите, чтобы мы с этим сделали. Нравится об этом говорить? Не знаю, какую цель преследуют те, кто постоянно об этом говорит. Эти инциденты, на мой взгляд, никак не связаны с игроками, но вы почему-то продолжаете нас в это втягивать.

Так в чем же цель? Думаю, вы должны задать этот вопрос себе, а не мне.

– Чтобы уточнить. Например, вас расстраивает, что прошлой ночью на территории турнира прошла явная пророссийская демонстрация, что эти люди приходят и используют Australian Open как платформу для подобных демонстраций?

– Какой бы ответ я вам сейчас ни дала, он будет повернут так, как вы захотите. Что меня беспокоит? Меня беспокоят реальные вещи в мире. Я не знаю. Вы политик? Вы освещаете политику?

– Нет, я спортивный журналист.

– А я спортсменка. Вы спрашиваете меня о вещах, которые, возможно, кто-то скажет, что я могу контролировать, но я в это не верю.

Я не знаю, что вы хотите, чтобы я ответила. Если это провокационный вопрос, то можете крутить историю как хотите.

Портрет Путина, флаги ДНР и «да здравствуют русские» от отца Джоковича – на Australian Open устроили митинг

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