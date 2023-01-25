Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР

Сербские болельщики собрались у центрального стадиона и кричали про дружбу России и Сербии.

У них были флаг России с портретом президента , а также флаг ДНР. Кроме того, один мужчина был в футболке с буквой Z.

Ранее организаторы запретили флаги России на турнире.

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

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