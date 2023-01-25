Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР

Теги Australian Open ATP WTA Владимир Путин Теннис

Сербские болельщики собрались у центрального стадиона Australian Open и кричали про дружбу России и Сербии.

У них были флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Кроме того, один мужчина был в футболке с буквой Z.

Ранее организаторы запретили флаги России на турнире.

Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой

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178 комментариев

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Максон121
Ответ колючий ёжик
Много ли сербов переезжают в Россию на ВНЖ и ПМЖ? А вот россиян туда уехало действительно много... как и в другие страны. Скорее всего просто нанятые "сербы" - таких проплаченных Кремлем много товарищей...
Но ты-то другой,ты красава,ты кремень.Тебе другие проплатили,мужчина,характер!!
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Arsenal till I Die
Уважаемо.
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Другая_
Ответ колючий ёжик
Много ли сербов переезжают в Россию на ВНЖ и ПМЖ? А вот россиян туда уехало действительно много... как и в другие страны. Скорее всего просто нанятые "сербы" - таких проплаченных Кремлем много товарищей...
Прям вот Кремль нанял и проплатил их поездку в Австралию, чтобы под шумок пробраться на матч Джоковича с россиянином (это просчитали, конечно)? Каковы стратеги, ты посмотри))
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Football is coming home
Ответ Seven2482
у хохлов и либерастов инфаркт
У консерв эйфория - хоть кто-то их поддерживает. Пусть это и кучка нелучших представителей Сербии, наверняка еще и проплаченных за этот перфоманс🤣
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Zakal
Ответ FortMinor
видимо им понравилось как амеры бобмили белград, и решили поддержать пыню
В чем связь?
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Putin Teams
От души братья🇷🇺🤝🇷🇸
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RWMen
Ответ Sport Gr
Ох, закипело у известной армии спортса,ну вы знаете,тех кто гневные комментарии под такими новостями оставляют,а затем по мановению волшебной палочки массово и очень быстро плюсуют.
А неугодных банят за правду в глаза)
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encaro_one
Ответ RWMen
Слишком много кала из тебя выходит, попробуй чтоль в отпуск сходить, если тебя твой хозяин отпустит! Додик
Балаболка, ты и от призыва откосила по энурезу? 999ый?
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RWMen
Ответ encaro_one
Я флагом с ликом твоего хозяина не размахиваю, чтобы на фронт бежать. А ты почему косишь по энурезу от исполнения патриотического долга за президента?
Слишком много кала из тебя выходит, попробуй чтоль в отпуск сходить, если тебя твой хозяин отпустит! Додик
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encaro_one
Ответ RWMen
Ты еще не на фронте? что так?
Я флагом с ликом твоего хозяина не размахиваю, чтобы на фронт бежать.
А ты почему косишь по энурезу от исполнения патриотического долга за президента?
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Sport Gr
Ох, закипело у известной армии спортса,ну вы знаете,тех кто гневные комментарии под такими новостями оставляют,а затем по мановению волшебной палочки массово и очень быстро плюсуют.
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Что с рылом?
Ответ Игореха Веселов
Такое впечатление, что в Сербии даже еще больше ваты, чем в самой россии)
мб сербы более русские, чем местная гнилая либерда и обитающие вроде как на ру сайте тарасики и оксанки.
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RWMen
Ответ encaro_one
Добровольцы в окоп нужны, а они почему-то в Австралии живут.
Ты еще не на фронте? что так?
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RWMen
Ответ sintenced
Выходит, правильно у этих дикарей флаг отбирали.
Почему у вас у одноразовых у всех такие убогие ники, ума не хватает, что-то достойное придумать?)
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RWMen
Ответ S.Graf
Обратил внимание на чела с мобилой в центре кадра У него сербский флаг перевёрнут, а это оскорбление для любой страны. Сомневаюсь, что это серб. Да и остальные тоже.
Да ты прям Станиславский не больше, не меньше)
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RWMen
Ответ Макс Шева
Спасибо за поддержку братья,до слез
не переигрывай, шутник)
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Макс Шева
Спасибо за поддержку братья,до слез
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leprikon
Ответ Вирер
Пускай забирают Путина себе. ДНР тоже
ты против войны? Пожалуйста скажи, почему оружие шлют Украине, хотя во время военных конфликтов, эмбарго действует на поставку оружия, да я знаю, что это СВО, а ты скажи почему поставки джевилинов и байрактары были во время проведения А ТО. Конечно, ты не смотришь тв, но меня очень впечатлило, когда убили пацана 4 лет , с кого-то дрогна, который был с ДНР
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arseny572
Полиция австралийского штата Виктория арестовала четверых человек, которые развернули российские флаги и символику возле «Арены Рода Лэйвера» после победы Новака Джоковича над Андреем Рублёвым в четвертьфинале Australian Open.

Как сообщает Tennis Australia, задержанные угрожали охранникам «Мельбурн Парка"
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Seven2482
у хохлов и либерастов инфаркт
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Ivan Balashov
Ответ Мишаня Кашников
Нормально вас корёжит 😃 Просто сербы за Россию а не за Украину, вот у вас и пригорело
Лицо Путина в качестве символа России - то ещё оскорбление для жителей страны.
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Кирилл Мефодий
Ответ S.Graf
Обратил внимание на чела с мобилой в центре кадра У него сербский флаг перевёрнут, а это оскорбление для любой страны. Сомневаюсь, что это серб. Да и остальные тоже.
На да, это переодетые в сербов австралийцы. Очевидно же))
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S.Graf
Обратил внимание на чела с мобилой в центре кадра
У него сербский флаг перевёрнут, а это оскорбление для любой страны.
Сомневаюсь, что это серб.
Да и остальные тоже.
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Кирилл Мефодий
Ответ sintenced
Выходит, правильно у этих дикарей флаг отбирали.
Дикарь - это особь, отбирающая у человека национальный флаг, а не наоборот. Запомни это.
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Илья Владимирович
Респект. Любой символ или акция в поддержку нашей страны - уже хорошо
+14
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