Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
Сербские болельщики собрались у центрального стадиона Australian Open и кричали про дружбу России и Сербии.
У них были флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Кроме того, один мужчина был в футболке с буквой Z.
Ранее организаторы запретили флаги России на турнире.
Флаг России запретили на Australian Open. Болельщики повесили его в первый день – на матче с украинкой
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
А ты почему косишь по энурезу от исполнения патриотического долга за президента?
Как сообщает Tennis Australia, задержанные угрожали охранникам «Мельбурн Парка"
У него сербский флаг перевёрнут, а это оскорбление для любой страны.
Сомневаюсь, что это серб.
Да и остальные тоже.