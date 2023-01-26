Соболенко впервые вышла в финал «Большого шлема»

Арина Соболенко на Australian Open обыграла Магду Линетт (7:6(1), 6:2) и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Всего это будет 20-й финал уровня WTA в карьере белоруски. Всего на ее счету 11 одиночных трофеев.

За счет выступления в Мельбурне она вернется на вторую строчку рейтинга.

За титул Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной.

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