Соболенко впервые вышла в финал «Большого шлема»

Теги Australian Open WTA Магда Линетт Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко на Australian Open обыграла Магду Линетт (7:6(1), 6:2) и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Всего это будет 20-й финал уровня WTA в карьере белоруски. Всего на ее счету 11 одиночных трофеев.

За счет выступления в Мельбурне она вернется на вторую строчку рейтинга.

За титул Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной.

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75 комментариев

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Welshman09
Ответ Jurijs isajevs
Помню этот финал, болел за Дементьеву. Год не вспомню,давно это было. Если не трудно, подскажите.
Это был 2004 год. Кстати в тот год на 3 из 4 турнирах БШ одиночный титул взяли теннисистки из РФ (РГ, Уимблдон, ЮСО), не победили только на АО-2004...
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MTZ_2022
Ответ ecopromo
2 русские по сути
Белорусы - это отдельный народ
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MTZ_2022
Ответ Паскаль Шимбонда
Согласен, пора бы уже впервые взять АО Рыбакиной, отлично играет.
Рыбакина выиграла Уимблдон-2022
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Оскар Муравьев
Ответ сергей97
Молодцы что Арина, что Елена! Кто помнит, когда последний раз представители стран бывшего СССР, играл между собой в финале ТБШ?
Соболенко Белоруссия рыбакина с Роспаспортом
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and-ratnik
Ответ Dullee Blogondy
Человек под такой фамилией в финал не выходил и на турнире не играл. Её зовут Арина Сабаленка. САБАЛЕНКА. Так правильно и так и пишите. А то "беларусы нам братья и мы их очень любим, но уважать их имена мы не будем, мы их переиначим как нам нравится". Советификацию в СССР уже проходили, у народов отняли самоопределение и сделали из всех поголовно серого "советского гражданина" без имени и без отчества, безродного и без своей родины по крови и по отцу. Уважайте беларусов и на деле, не только на словах!
Гражданин, Арына Сяргееўна Сабале́нка - это по-белорусски. Здесь русский сайт, и общение происходит по-русски, а по русски - Ари́на Серге́евна Соболе́нко!
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Typizza
Тигрица рррр🐯 🐅 Отличный финал нас ждёт, белорусская и русская девочки, вопреки всему и всем! Красоточки!
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Under
Ответ AlexNA
Для начала вы меня, белоруса, откровенно не уважаете, называя беларусом. Это только наши "цеевропейцы" ненормальные любят и пишут через "а". И это слово у меня в сообщении даже красным подчеркнуто, как несуществующее
Если написание национальности, отличное от ваших ожиданий, это неуважение, то что тогда скажете про называние кого-то ненормальным?
Тут уж либо крестик наденьте, либо прикройтесь.
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Самый адовый Крикун
Ответ Dullee Blogondy
Человек под такой фамилией в финал не выходил и на турнире не играл. Её зовут Арина Сабаленка. САБАЛЕНКА. Так правильно и так и пишите. А то "беларусы нам братья и мы их очень любим, но уважать их имена мы не будем, мы их переиначим как нам нравится". Советификацию в СССР уже проходили, у народов отняли самоопределение и сделали из всех поголовно серого "советского гражданина" без имени и без отчества, безродного и без своей родины по крови и по отцу. Уважайте беларусов и на деле, не только на словах!
Слушай, ну если ты говоришь, что её фамилия Сабаленка, тогда и имя правильно пиши - Арына. А то какой-то недограмарнаци получаешься.
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Crestbook
Ответ Dullee Blogondy
Человек под такой фамилией в финал не выходил и на турнире не играл. Её зовут Арина Сабаленка. САБАЛЕНКА. Так правильно и так и пишите. А то "беларусы нам братья и мы их очень любим, но уважать их имена мы не будем, мы их переиначим как нам нравится". Советификацию в СССР уже проходили, у народов отняли самоопределение и сделали из всех поголовно серого "советского гражданина" без имени и без отчества, безродного и без своей родины по крови и по отцу. Уважайте беларусов и на деле, не только на словах!
То есть белорусам на белорусском можно писать "Марыя Юр’еўна Шарапава". А русским на русском "Арина Сергеевна Соболенко" нельзя?)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%8F_%D0%AE%D1%80%E2%80%99%D0%B5%D1%9E%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Кагов
Отличный финал, Арина и Елена!
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AlexNA
Ответ Dullee Blogondy
Человек под такой фамилией в финал не выходил и на турнире не играл. Её зовут Арина Сабаленка. САБАЛЕНКА. Так правильно и так и пишите. А то "беларусы нам братья и мы их очень любим, но уважать их имена мы не будем, мы их переиначим как нам нравится". Советификацию в СССР уже проходили, у народов отняли самоопределение и сделали из всех поголовно серого "советского гражданина" без имени и без отчества, безродного и без своей родины по крови и по отцу. Уважайте беларусов и на деле, не только на словах!
Для начала вы меня, белоруса, откровенно не уважаете, называя беларусом. Это только наши "цеевропейцы" ненормальные любят и пишут через "а". И это слово у меня в сообщении даже красным подчеркнуто, как несуществующее
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Виктор Морев
Ответ Slava
исконно русское к вашему московскому ханству отношения не имеет
то есть, необходимо знать и понимать, что. Открыть Эру Космоса для Всего Человечества, для Всей Человеческой Цивилизации, может только Великая - Держава. Государство. Страна. но для того, что-бы эта самая Великая Держава появилась, Необходим Объединительный Центр, Способный (ещё в древности) Объединить Все удельные Княжества Руси под Своим Началом, под Своим Управляющим Началом. в том числе и удельные Княжества юго-западной Руси, что именно Москва (Московское Княжество) и Сделала.

с тех пор. Запад Вторичен. Восток - Первичен.
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Виктор Морев
Ответ Slava
исконно русское к вашему московскому ханству отношения не имеет
Эру Космоса для Всего Человечества, для Всей Человеческой Цивилизации - Открыла Страна со Столицей в Москве.

а ещё раньше, Москва взяла на Себя Всю Ответственность по Объединению удельных Княжеств Руси в Единое Могучее Государство. так и появилась, вначале Московское (Русское) Царство, затем Российская Империя, и затем СССР. то есть, появилась Великая Держава, Способная Открыть Эру Космоса для Всего Человечества, для Всей Человеческой Цивилизации, и попутно обеспечить Востоку Викторию (Победу) над Западом в Космической гонке.
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Виктор Морев
Ответ Slava
исконно русское к вашему московскому ханству отношения не имеет
Все Земляне Самыми Первыми в Истории Всей Человеческой Цивилизации Вошедшие в Космос являются Русскими Людьми. уроженцами РСФСР.

Гагарин - Первый Землянин Совершивший Пилотируемый Полёт в Космос. Титов - Первый Землянин Совершивший Пилотируемый Суточный Полёт в Космос. Леонов - Первый Землянин Совершивший Вход в Открытый Космос. Первый Экипаж с Планеты Земля в Космосе - Русский Космический Экипаж. Феоктистов. Комаров. Егоров. Они же, Первая Команда в Космосе. Первый искусственный Спутник Планеты Земля - Русский Спутник 1.

Эра Космоса для Всего Человечества - Началась по Московскому Времени. по Времени Страны со Столицей в Москве.
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Велотренажёр
Ответ Desperados
Советский в твоих мокрых фантазиях? Когда же вы уже забудете СССР? Спуститесь на землю. Что Рыбакина, что Арина никакого отношения к СССР не имеют. Даже родились не в СССР.
Как же работников спорца корежит совесткий союз))
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Баир с Поселья
Ответ Николай Глыбочко
На Ролан гарос Дементьева мыскина
В том же году юс опен Кузнецова Дементьева
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Велотренажёр
Ответ Under
Какой к чёрту советский финал? Вы бы ещё имперский приплели.
Ловите замгара
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Андрей Тишков
Ответ Jurijs isajevs
Помню этот финал, болел за Дементьеву. Год не вспомню,давно это было. Если не трудно, подскажите.
2004 вроде как
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Desperados
Ответ Виталий Желтоусов
Арина умница. Советский финал в Австралии это то что нужно сейчас!!!
Советский в твоих мокрых фантазиях? Когда же вы уже забудете СССР? Спуститесь на землю. Что Рыбакина, что Арина никакого отношения к СССР не имеют. Даже родились не в СССР.
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olvl
Поздравляю Арину с выходом в финал. Молодец.
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Max Bochkov
Ответ Dullee Blogondy
Человек под такой фамилией в финал не выходил и на турнире не играл. Её зовут Арина Сабаленка. САБАЛЕНКА. Так правильно и так и пишите. А то "беларусы нам братья и мы их очень любим, но уважать их имена мы не будем, мы их переиначим как нам нравится". Советификацию в СССР уже проходили, у народов отняли самоопределение и сделали из всех поголовно серого "советского гражданина" без имени и без отчества, безродного и без своей родины по крови и по отцу. Уважайте беларусов и на деле, не только на словах!
Кстати, да - смотрю, по-английски, она Aryna Sabalenka, а по-русски, почему-то Соболенко. Транскрипция ошибочная выходит...
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Виктор Морев
Ответ Dullee Blogondy
Человек под такой фамилией в финал не выходил и на турнире не играл. Её зовут Арина Сабаленка. САБАЛЕНКА. Так правильно и так и пишите. А то "беларусы нам братья и мы их очень любим, но уважать их имена мы не будем, мы их переиначим как нам нравится". Советификацию в СССР уже проходили, у народов отняли самоопределение и сделали из всех поголовно серого "советского гражданина" без имени и без отчества, безродного и без своей родины по крови и по отцу. Уважайте беларусов и на деле, не только на словах!
для всего остального Мира во времена СССР, Граждане Советского Союза были объединены одним Словом - Русские.

Именно так называли и называют всех тех, Кто рождён (рождены) в Стране со Столицей в Москве.
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Jurijs isajevs
Ответ Великий Алонсо
Шикарный состав финалисток, давно такого не припомню)
В первый раз я с вами согласен.
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Verdo
у Лены есть преимущество, она выигрывала финал, но если Арина будет контролировать эмоции, то у нее есть хорошие шансы, игра обеих схожа, главное, что бы никто не поплыл, и будет интересно
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Sasha Fedorchuk
Ответ Maratik1982
Класс Россиянка и Белоруска в финале!!!! Уимблдон напрягся
по сути две русские, ну да ладно
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