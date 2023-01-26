Соболенко впервые вышла в финал «Большого шлема»
Арина Соболенко на Australian Open обыграла Магду Линетт (7:6(1), 6:2) и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».
Всего это будет 20-й финал уровня WTA в карьере белоруски. Всего на ее счету 11 одиночных трофеев.
За счет выступления в Мельбурне она вернется на вторую строчку рейтинга.
За титул Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной.
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Тут уж либо крестик наденьте, либо прикройтесь.
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%8F_%D0%AE%D1%80%E2%80%99%D0%B5%D1%9E%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B0
с тех пор. Запад Вторичен. Восток - Первичен.
а ещё раньше, Москва взяла на Себя Всю Ответственность по Объединению удельных Княжеств Руси в Единое Могучее Государство. так и появилась, вначале Московское (Русское) Царство, затем Российская Империя, и затем СССР. то есть, появилась Великая Держава, Способная Открыть Эру Космоса для Всего Человечества, для Всей Человеческой Цивилизации, и попутно обеспечить Востоку Викторию (Победу) над Западом в Космической гонке.
Гагарин - Первый Землянин Совершивший Пилотируемый Полёт в Космос. Титов - Первый Землянин Совершивший Пилотируемый Суточный Полёт в Космос. Леонов - Первый Землянин Совершивший Вход в Открытый Космос. Первый Экипаж с Планеты Земля в Космосе - Русский Космический Экипаж. Феоктистов. Комаров. Егоров. Они же, Первая Команда в Космосе. Первый искусственный Спутник Планеты Земля - Русский Спутник 1.
Эра Космоса для Всего Человечества - Началась по Московскому Времени. по Времени Страны со Столицей в Москве.
Именно так называли и называют всех тех, Кто рождён (рождены) в Стране со Столицей в Москве.