Гранольерс/Себальос — Хиджиката/Кублер прогноз на полуфинал Australian Open 2023

Во втором полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде сыграет испано-аргентинский дуэт Марсель Гранольерс и Орасио Себальос против австралийской пары Ринки Хиджикаты и Джейсона Кублера. Матч состоится 26 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало в 06:30 по московскому времени.

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Если нынешний турнир Australian Open в женском парном разряде проходит почти предсказуемо, сенсаций минимум, да их таковыми и не назовешь, то в мужском парном разряде практически все сильные дуэты закончили свое выступление на подступах к финалу. Самая сильная пара из полуфиналистов это Марсель Гранольерс и Орасио Себальос. Они были посеяны под восьмым номером, и их путь в полуфинал получился довольно трудным. Лишь в первом матче против аргентинца Себастьяна Баэса и Луиса Давида Мартинеса из Венесуэлы они не испытали проблем. А дальше все было с трудом. Во втором круге понадобилось сыграть три сета против бразильца Марсело Демолинера и итальянца Андреа Вавассори, затем в двух сетах, но на тай-брейке были повержены южноафриканцы Ллойд Харрис и Равен Клаасен. В четвертьфинале пришлось играть вновь три сета против немецко-австралийского дуэта Андреаса Миса и Джона Пирса. Их предстоящие соперники по полуфиналу Ринки Хиджиката и Джейсон Кублер изначально на турнир не отобрались и получили от организаторов уайлд-кард. Однако это нисколько не помешало им успешно дойти до полуфинала. Наиболее сложными для них получились поединки второго круга против шестой сеяной пары британца Ллойда Глэсспула и Харри Хелиеваары и третьего круга против боснийца Томислава Бркича и эквадорца Гонсало Эскобара. В обоих поединках пришлось играть три сета. Сенсацию австралийская пара сотворила в четвертьфинале, когда легко обыграла первых сеяных на Австралиан Опен голландца Уэсли Коольхофа и британца Нила Скупски, отдав соперникам всего четыре гейма.

покрытие корта — хард

победы/поражения Гранольерса/Себальоса в 2023 году — 4/0

победы/поражения Гранольерса/Себальоса на харде — 4/0

победы/поражения Хиджикаты/Кублера в 2023 году — 4/0

победы/поражения Хиджикаты/Кублера — 4/0

Факты и статистика перед матчем Гранольерс/Себальос — Хиджиката/Кублер

Гранольерс и Себальос не всегда выступают в паре, тем не менее им удавалось доходить до финалов всех турниров Большого шлема, при этом ни один из них не проходил дальше полуфинала. Для Орасио это вторая попытка, а для Марселя четвертая. Их оппоненты австралийские теннисисты в парном рейтинге находятся далеко за пределами первой сотни, и никаких успехов в парном теннисе у них нет, но эксперимент получается удачным.

Статистика личных встреч Гранольерс/Себальос — Хиджиката/Кублер

Соперники ранее на теннисных кортах не пересекались, и это будет их первый опыт личных встреч.

Прогноз на матч Гранольерс/Себальос — Хиджиката/Кублер

Если австралийцы выйдут в финал, то это можно будет расценить как сенсацию. У них, кроме мастерства, огромный козырь — поддержка родных трибун. Но их соперники более сильная и опытная пара. Букмекеры полностью на их стороне. Winline предлагает на победу аргентино-испанской пары коэффициент 1,26, успех австралийцев оценивается коэффициентом 3,90.

Наш прогноз: можно рискнуть и поставить на хозяев корта, но слабо верится, что они смогут обыграть более рейтинговую пару.

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