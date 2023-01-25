Гранольерс/Себальос — Хиджиката/Кублер прогноз на полуфинал Australian Open 2023

Теги Australian Open ATP Ставки на спорт Марсель Гранольерс Орасио Себальос Джейсон Кублер Ставки на теннис Ринки Хиджиката Теннис

Во втором полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде сыграет испано-аргентинский дуэт Марсель Гранольерс и Орасио Себальос против австралийской пары Ринки Хиджикаты и Джейсона Кублера. Матч состоится 26 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, ориентировочное начало в 06:30 по московскому времени.

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Если нынешний турнир Australian Open в женском парном разряде проходит почти предсказуемо, сенсаций минимум, да их таковыми и не назовешь, то в мужском парном разряде практически все сильные дуэты закончили свое выступление на подступах к финалу. Самая сильная пара из полуфиналистов это Марсель Гранольерс и Орасио Себальос. Они были посеяны под восьмым номером, и их путь в полуфинал получился довольно трудным. Лишь в первом матче против аргентинца Себастьяна Баэса и Луиса Давида Мартинеса из Венесуэлы они не испытали проблем. А дальше все было с трудом. Во втором круге понадобилось сыграть три сета против бразильца Марсело Демолинера и итальянца Андреа Вавассори, затем в двух сетах, но на тай-брейке были повержены южноафриканцы Ллойд Харрис и Равен Клаасен. В четвертьфинале пришлось играть вновь три сета против немецко-австралийского дуэта Андреаса Миса и Джона Пирса. Их предстоящие соперники по полуфиналу Ринки Хиджиката и Джейсон Кублер изначально на турнир не отобрались и получили от организаторов уайлд-кард. Однако это нисколько не помешало им успешно дойти до полуфинала. Наиболее сложными для них получились поединки второго круга против шестой сеяной пары британца Ллойда Глэсспула и Харри Хелиеваары и третьего круга против боснийца Томислава Бркича и эквадорца Гонсало Эскобара. В обоих поединках пришлось играть три сета. Сенсацию австралийская пара сотворила в четвертьфинале, когда легко обыграла первых сеяных на Австралиан Опен голландца Уэсли Коольхофа и британца Нила Скупски, отдав соперникам всего четыре гейма.

  • покрытие корта — хард
  • победы/поражения Гранольерса/Себальоса в 2023 году — 4/0
  • победы/поражения Гранольерса/Себальоса на харде — 4/0
  • победы/поражения Хиджикаты/Кублера в 2023 году — 4/0
  • победы/поражения Хиджикаты/Кублера — 4/0

Факты и статистика перед матчем Гранольерс/Себальос — Хиджиката/Кублер

Гранольерс и Себальос не всегда выступают в паре, тем не менее им удавалось доходить до финалов всех турниров Большого шлема, при этом ни один из них не проходил дальше полуфинала. Для Орасио это вторая попытка, а для Марселя четвертая. Их оппоненты австралийские теннисисты в парном рейтинге находятся далеко за пределами первой сотни, и никаких успехов в парном теннисе у них нет, но эксперимент получается удачным.

Статистика личных встреч Гранольерс/Себальос — Хиджиката/Кублер

Соперники ранее на теннисных кортах не пересекались, и это будет их первый опыт личных встреч.

Прогноз на матч Гранольерс/Себальос — Хиджиката/Кублер

Если австралийцы выйдут в финал, то это можно будет расценить как сенсацию. У них, кроме мастерства, огромный козырь — поддержка родных трибун. Но их соперники более сильная и опытная пара. Букмекеры полностью на их стороне. Winline предлагает на победу аргентино-испанской пары коэффициент 1,26, успех австралийцев оценивается коэффициентом 3,90.

Наш прогноз: можно рискнуть и поставить на хозяев корта, но слабо верится, что они смогут обыграть более рейтинговую пару.

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