Australian Open: Елена Рыбакина — Виктория Азаренко прямая трансляция матча 26.01.2023

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии встретится с Викторией Азаренко, представляющей Беларусь. Матч состоится 26 января, начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Елена Рыбакина, которая ранее смогла пройти первую ракетку мира Игу Швентек, вряд ли должна опасаться каких-либо еще теннисисток. Пусть польская спортсменка после матча ссылалась на психологические проблемы, но заслуг москвички это нисколько не умаляет. В полуфинальном поединке с Аленой Остапенко из Латвии она вновь показала свой быстрый атакующий теннис и по сути не дала той опомниться. Победа в двух сетах и теперь в полуфинале матч против опытнейшей Виктории Азаренко. В первых трех раундах Елена поочередно обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто, словенку Кайю Юван и американку Даниэль Коллинс.

Виктория Азаренко близка к своей третьей победе на Australian Open, и это было бы уникальное и красивое достижение — выиграть на кортах Мельбурн-парка спустя десять лет. Однако чем дальше, тем соперницы все сложнее. С другой стороны, разве просто далась победа над американкой Мэдисон Киз в третьем круге или китаянкой Чжу Линь в ⅛ финала. В обоих матчах пришлось играть три сета. В четвертьфинале Азаренко встречалась с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой и победила неожиданно легко в двух сетах, проиграв только пять геймов. После такого результата вряд ли может быть фаворит в полуфинальном поединке…

Рыбакина и Азаренко встречались только один раз в прошлом году на турнире в США, тогда в третьем круге на харде Елена победила в двух сетах. Букмекеры отдают ей преимущество и сейчас. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,45, выигрыш Азаренко в этом матче оценивается коэффициентом 2,75.

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