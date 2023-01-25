Соболенко — Линетт прогноз на полуфинал Australian Open 2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с полькой Магдой Линетт. Матч состоится 26 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 12:45 по московскому времени.

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Арина Соболенко уже точно поднимется в рейтинге WTA. Australian Open стал ее третьим турниром Большого шлема, где она смогла пробиться в полуфинал, ранее она дважды играла на этой стадии на Открытом чемпионате США и на Уимблдоне. Все эти успехи пришли к ней за последние полтора года. Теннисистка стала реализовывать свой потенциал в полной мере. То как она выступает на кортах Мельбурн-парка вызывает уважение и восхищение. В первом круге Арина играла с Терезой Мартинцовой из Чехии и победила в двух партиях, затем с американкой Шелби Роджерс, где результат оказался тем же. В третьем круге в матче с бельгийкой Элизой Мертенс Соболенко отдала ей только пять геймов. В ⅛ финала и в четвертьфинале соперницами белоруски были соответственно швейцарская теннисистка Белинда Бенчич и хорватка Донна Векич. С первой матч получился более сложным, в первом сете спортсменки сыграли двенадцать геймов, но в итоге победа в двух сетах. Донне Векич в ¼ финала Соболенко отдала всего пять геймов. Из всех участниц четвертьфиналов у Магды Линетт наиболее низкий рейтинг, но она продолжает всех удивлять, поражая своей физической формой. В первом круге она была сильнее египтянки Майар Шериф, что никого не удивило, но вот последующие победы... Сначала Магда переиграла Анетт Контавейт из Эстонии, затем россиянку Екатерину Александрову. Но самая значительная ее победа была в ⅛ финала над четвертой ракеткой мира Каролин Гарсией из Франции. В первом сете пришлось играть тай-брейк, где полька проявила характер, затем забрав и второй. В четвертьфинале чешка Каролина Плишкова также котировалась выше Линетт, но та вновь сумела всех удивить, одержав победу в двух сетах. Магда достойно заменяет другую польку Игу Швентек, но продолжит ли она дальше демонстрировать чудеса.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Соболенко — 5

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 8/0

победы/поражения Соболенко на харде — 8/0

рейтинг WTA Линетт — 45

победы/поражения Линетт в 2023 году — 8/2

победы/поражения Линетт на харде —8/2

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Линетт

Арина Соболенко в последних одиннадцати матчах на харде одержала десять побед. В свою очередь, Магда Линетт в одиннадцати последних поединках на харде выиграла восемь раз.

Статистика личных встреч Соболенко — Линетт

Спортсменки встречались дважды, оба раза на харде и оба раза выигрывала Арина Соболенко. В 2018 году на турнире Tianjin Open в Китае и на турнире Olympics в Токио. В первом случае Арина отдала сопернице четыре гейма, во втором три.

Прогноз на матч Соболенко — Линетт

Если опираться только на историю личных встреч, то вопрос о победительнице стоять не может, но Магда Линетт очень опасна сейчас и демонстрирует, пожалуй, лучший теннис в своей карьере. Букмекеры все равно считают, что шансов у польки немного. Winline предлагает на победу Соболенко коэффициент 1,17, выигрыш Линетт оценивается коэффициентом — 5,00.

Наш прогноз: Магда уже не раз в своих матча у букмекеров котировалась ниже, но это тот случай, когда она вряд ли сможет пройти дальше — победа белоруски в двух сетах.

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