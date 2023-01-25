Джокович о зрителе, на которого жаловался судье: «После этого я его слышал, но он поддерживал Рублева. Поэтому больше у меня не было претензий»

прокомментировал жалобы на поведение зрителя, которые высказывал судье на вышке в четвертьфинале против .

– Вы говорили с Джеймсом Кеотавонгом о крике с трибуны. Вас расстраивает, что это повторяется?

– Если повторяется, значит, повторяется. Я мало что могу с этим сделать. Это просто несколько отдельных человек. Я не могу судить обо всех болельщиках из-за нескольких человек. Нет, конечно.

Как я уже сказал, если кто-то переходит черту и высказывать замечания, не связанные с поддержкой другого игрока, просто хочет меня спровоцировать и оскорбить, то на такое я отреагирую. Может, не в первый и не вр второй раз, но потом – да. Дальше я попрошу отреагировать судью на вышке.

После этого я его слышал, но он поддерживал Рублева. До конца матча он не говорил ничего плохого, поэтому больше у меня не было к нему претензий.

Джокович – судье о зрителе: «Три-четыре раза он про меня что-то говорил. Пожалуйста, прислушайся»

Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

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