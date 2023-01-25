Джокович – судье о зрителе: «Три-четыре раза он про меня что-то говорил. Пожалуйста, прислушайся»
Новак Джокович попросил судью четвертьфинала Australian Open обратить внимание на выкрики болельщика. Первый раз это случилось в середине первого сета, а после партии он сказал судье:
«Пожалуйста, обращай внимание на то, что он говорит. Я не против, если он поддерживает его [Андрея Рублева]. Но три-четыре раза он говорил про меня. Пожалуйста, прислушайся».
Во втором круге группу болельщиков вывели с трибун за то, что они провоцировали серба.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Марчук работает на заводе. Какое кгб ? Ахаах
пxx))))
PS - почему ты часто наезжаешь на Графулю??
Как Рафик орал судье Бернардесу "ты больше никогда не будешь судить мои матчи". Или как отчитывал Лоренцо Сонегу за то, что парень слишком громко стонет.
Чья бы корова мычала
пxx))))
Боюсь, вы его не за того приняли!))