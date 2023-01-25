Джокович – судье о зрителе: «Три-четыре раза он про меня что-то говорил. Пожалуйста, прислушайся»

Теги Новак Джокович Australian Open болельщики ATP судьи Теннис

Новак Джокович попросил судью четвертьфинала Australian Open обратить внимание на выкрики болельщика. Первый раз это случилось в середине первого сета, а после партии он сказал судье:

«Пожалуйста, обращай внимание на то, что он говорит. Я не против, если он поддерживает его [Андрея Рублева]. Но три-четыре раза он говорил про меня. Пожалуйста, прислушайся».

Во втором круге  группу болельщиков вывели с трибун за то, что они провоцировали серба.

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13 комментариев

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EgorHroMov
Ответ Евгений Фабиянчук
Марчук в КГБ работает, невыездной, то есть PS - почему ты часто наезжаешь на Графулю??
У него манера текста какая то чудная. Как будто застрял в 2007 )

Марчук работает на заводе. Какое кгб ? Ахаах
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S.Graf
Ответ Юрий Шептухин
Это другое, еще Рафа если соперник играл не по его указке или сделал замечание через судью не хлопает когда тот уходит с корта и злобно смотрит из подлобья.
я ещё забыл про жалобы, что дети ему не приносят полотенца, и он не успевает почухаться
пxx))))
+2
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+2
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Юрий Шептухин
Ответ S.Graf
хех)))) Рафазаяйки, вам напомнить? Как Рафик орал судье Бернардесу "ты больше никогда не будешь судить мои матчи". Или как отчитывал Лоренцо Сонегу за то, что парень слишком громко стонет. Чья бы корова мычала пxx))))
Это другое, еще Рафа если соперник играл не по его указке или сделал замечание через судью не хлопает когда тот уходит с корта и злобно смотрит из подлобья.
+3
0
+3
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Евгений Фабиянчук
Ответ EgorHroMov
Вопрос единственный : Салесов это был или Марчук ?
Марчук в КГБ работает, невыездной, то есть

PS - почему ты часто наезжаешь на Графулю??
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EgorHroMov
Ответ Stas Salesov
Что за Марчук?
VAD который
+1
0
+1
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Stas Salesov
Ответ EgorHroMov
Вопрос единственный : Салесов это был или Марчук ?
Что за Марчук?
0
0
0
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S.Graf
хех)))) Рафазаяйки, вам напомнить?
Как Рафик орал судье Бернардесу "ты больше никогда не будешь судить мои матчи". Или как отчитывал Лоренцо Сонегу за то, что парень слишком громко стонет.
Чья бы корова мычала
пxx))))
+12
0
+12
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sashati
Ответ Ksenia RN
Новак стал таким нытиком, ппц.
Джентльменом, из фильма Джентльмены..
Боюсь, вы его не за того приняли!))
0
-1
-1
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Raul7Realmadrid
Ответ Ksenia RN
Новак стал таким нытиком, ппц.
всегда был..
+4
-10
-6
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Ksenia RN
Комментарий скрыт
+5
-14
-9
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Стас Тельных
Ответ EgorHroMov
Вопрос единственный : Салесов это был или Марчук ?
Надаль😁
+7
-3
+4
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cosset
да ладно, я думаю, что на самом деле это очень помогает Джоковичу оставаться в режиме "я против всех" и выигрывать на этом топливе. но ещё с помощью физио и Бога, конечно)
+14
0
+14
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EgorHroMov
Вопрос единственный : Салесов это был или Марчук ?
+22
-3
+19
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