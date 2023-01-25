Джокович – судье о зрителе: «Три-четыре раза он про меня что-то говорил. Пожалуйста, прислушайся»

попросил судью четвертьфинала обратить внимание на выкрики болельщика. Первый раз это случилось в середине первого сета, а после партии он сказал судье:

«Пожалуйста, обращай внимание на то, что он говорит. Я не против, если он поддерживает его [ ]. Но три-четыре раза он говорил про меня. Пожалуйста, прислушайся».

Во втором круге группу болельщиков вывели с трибун за то, что они провоцировали серба.

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