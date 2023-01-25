Векич о чемпионке Australian Open: «Будет психологическая битва. Кто окажется спокойнее и увереннее, та и победит»

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Донна Векич Арина Соболенко Теннис

Донна Векич ответила, у кого из полуфиналисток Australian Open больше шансов взять титул.

«Ох (смеется). Это сложный вопрос, потому что все играют потрясающе. Вчера я немного посмотрела матч Вики и Джесси. Почему-то, когда я смотрю теннис по телевизору, мне кажется, что все просто великолепны. Не знаю. Я такая: «Господи, я и близко не таком уровне».

Потом смотрю нарезку своего матча и думаю: «Ладно, тоже неплохо» (улыбается).

Не знаю, думаю, это будет психологическая битва, потому что сегодня [Арина] тоже провела несколько прекрасных розыгрышей, но ни одна из нас не играла на потрясающем уровне, особенно в первом сете. Мы допускали много ошибок, у нас обеих были проблемы. В итоге она взяла сет. А во втором заиграла гораздо лучше.

Не думаю, что сегодня был высокий уровень тенниса, скорее психологическая битва.

Кто окажется спокойнее и увереннее, та и победит».

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миша Мишин
за рыбку
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sweet Little Sister
финал Аза-Соболь
Шлем заберёт Аза
.... просто мне так хочется, хотя имеет место быть любой другой результат)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sweet Little Sister
да
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dukenukem
Белорусский финал - будет волшебно
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bakun
Ждём Арину с Викой в финале!🤍❤️🤍
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий