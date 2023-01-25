Векич о чемпионке Australian Open: «Будет психологическая битва. Кто окажется спокойнее и увереннее, та и победит»

ответила, у кого из полуфиналисток больше шансов взять титул.

«Ох (смеется). Это сложный вопрос, потому что все играют потрясающе. Вчера я немного посмотрела матч и . Почему-то, когда я смотрю теннис по телевизору, мне кажется, что все просто великолепны. Не знаю. Я такая: «Господи, я и близко не таком уровне».

Потом смотрю нарезку своего матча и думаю: «Ладно, тоже неплохо» (улыбается).

Не знаю, думаю, это будет психологическая битва, потому что сегодня [ ] тоже провела несколько прекрасных розыгрышей, но ни одна из нас не играла на потрясающем уровне, особенно в первом сете. Мы допускали много ошибок, у нас обеих были проблемы. В итоге она взяла сет. А во втором заиграла гораздо лучше.

Не думаю, что сегодня был высокий уровень тенниса, скорее психологическая битва.

Кто окажется спокойнее и увереннее, та и победит».

Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

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