Векич о поражении от Соболенко: «Подача меня подвела, летела куда ни попадя. В основном в сетку»

Теги Australian Open WTA Донна Векич Арина Соболенко Теннис

Донна Векич прокомментировала поражение от Арины Соболенко в четвертьфинале Australian Open – 3:6, 2:6. Хорватка не реализовала 12 из 14 брейк-пойнтов, а сама проиграла подачу пять раз, допустив 13 двойных ошибок.

– Не думаю, что мне стоит слишком расстраиваться из-за брейк-пойнтов, потому что она на них играла очень хорошо. Расстраиваться можно только тем, что подача меня подвела. Первая, вторая, много двойных ошибок. Над этим нужно работать.

Может быть, просто день неудачный. Но это меня расстраивает.

– У вас есть понимание, что произошло с подачей?

– Она летела куда ни попадя. В основном в сетку (улыбается).

Обычно подача – одно из моих главных оружий. Если она не работает, мне очень сложно. Особенно против Соболенко, которая не дарит легких очков, не дает легких ударов. Поэтому я, наверное, испытывала больше давления. Знала, что если не подам хорошо, она уничтожит.

Это тоже может быть причиной. Ведь с ней нельзя рассчитывать на то, что ты построишь розыгрыш, постепенно захватишь инициативу. Если первый удар не очень хороший, сразу будут проблемы.

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5 комментариев

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sashati
Переволновалась, как же - победа близка в шлеме..
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Большой Сэми
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Модно подумать, что она только у тебя летела куда ни попадя. Вы обе сегодня и двойных нашлепали 22 на двоих, и просто 20+ раз ошибались
Как бы для Арины с ее нестабильной подачей это не что-то новое, которая уже приспособилась к своей отриц. статистике на своих подачах. Что нельзя сказать про Векич.
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nick-basil
Векич кажется уже сто лет в туре. Однако этот ТБШ несомненный успех.
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100% она думала про жёсткий возврат подачи от Соболенко и пыталась ее усилить, особенно вторую - вот и результат
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Кавабунга Шреддоголовый
Модно подумать, что она только у тебя летела куда ни попадя. Вы обе сегодня и двойных нашлепали 22 на двоих, и просто 20+ раз ошибались
+1
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+1
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