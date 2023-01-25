Векич о поражении от Соболенко: «Подача меня подвела, летела куда ни попадя. В основном в сетку»

прокомментировала поражение от в четвертьфинале – 3:6, 2:6. Хорватка не реализовала 12 из 14 брейк-пойнтов, а сама проиграла подачу пять раз, допустив 13 двойных ошибок.

– Не думаю, что мне стоит слишком расстраиваться из-за брейк-пойнтов, потому что она на них играла очень хорошо. Расстраиваться можно только тем, что подача меня подвела. Первая, вторая, много двойных ошибок. Над этим нужно работать.

Может быть, просто день неудачный. Но это меня расстраивает.

– У вас есть понимание, что произошло с подачей?

– Она летела куда ни попадя. В основном в сетку (улыбается).

Обычно подача – одно из моих главных оружий. Если она не работает, мне очень сложно. Особенно против Соболенко, которая не дарит легких очков, не дает легких ударов. Поэтому я, наверное, испытывала больше давления. Знала, что если не подам хорошо, она уничтожит.

Это тоже может быть причиной. Ведь с ней нельзя рассчитывать на то, что ты построишь розыгрыш, постепенно захватишь инициативу. Если первый удар не очень хороший, сразу будут проблемы.

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