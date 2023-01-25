Линетт после выхода в 1/2 финала Australian Open: «Два года назад уже смирилась, что карьера скоро может закончиться»

30-летняя рассказала, как травма колена помогла ей выйти в полуфинал . До этого турнира она никогда не проходила на «Больших шлемах» дальше третьего круга.

Два года назад Линетт перенесла операцию.

– Это был самый болезненный период моей жизни. Особенно потому, что почти 11 недель никто не мог поставить мне диагноз. В итоге я пропустила почти пять месяцев.

Я вернулась в тур через шесть недель после операции. Очень хотела вернуться как можно скорее – даже чуть поспешила. Было очень болезненно, к тому же в личной жизни были проблемы.

Но все это меня изменило. Я стала чуть спокойнее. Приняла много непростых решений, которые сейчас дают результат.

– Почему вы стали спокойнее?

– Почему? Потому что хуже уже быть не могло. Я не играла пять месяцев. Потеряла рейтинг, потеряла очки, замороженные на пандемию.

Я не хотела замораживать рейтинг, потому что для этого пришлось бы пропустить еще месяц (правила позволяют игрокам заявляться на турниры по защищенному рейтингу, но для этого из-за травмы нужно пропустить минимум полгода – Sports.ru).

Я боялась, что выпаду из топ-100 и уже не смогу вернуться. Я уже не очень молодая. Если выпаду из топ-100, придется играть турниры . А там уже не знаешь, что может произойти.

Потом я рассталась с тренером, с которым очень долго работала. Оказалась одна. И уже смирилась, что карьера скоро может закончиться.

Но это позволило мне заново отстроить все с нуля.

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