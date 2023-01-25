Линетт после выхода в 1/2 финала Australian Open: «Два года назад уже смирилась, что карьера скоро может закончиться»
30-летняя Магда Линетт рассказала, как травма колена помогла ей выйти в полуфинал Australian Open. До этого турнира она никогда не проходила на «Больших шлемах» дальше третьего круга.
Два года назад Линетт перенесла операцию.
– Это был самый болезненный период моей жизни. Особенно потому, что почти 11 недель никто не мог поставить мне диагноз. В итоге я пропустила почти пять месяцев.
Я вернулась в тур через шесть недель после операции. Очень хотела вернуться как можно скорее – даже чуть поспешила. Было очень болезненно, к тому же в личной жизни были проблемы.
Но все это меня изменило. Я стала чуть спокойнее. Приняла много непростых решений, которые сейчас дают результат.
– Почему вы стали спокойнее?
– Почему? Потому что хуже уже быть не могло. Я не играла пять месяцев. Потеряла рейтинг, потеряла очки, замороженные на пандемию.
Я не хотела замораживать рейтинг, потому что для этого пришлось бы пропустить еще месяц (правила позволяют игрокам заявляться на турниры по защищенному рейтингу, но для этого из-за травмы нужно пропустить минимум полгода – Sports.ru).
Я боялась, что выпаду из топ-100 и уже не смогу вернуться. Я уже не очень молодая. Если выпаду из топ-100, придется играть турниры ITF. А там уже не знаешь, что может произойти.
Потом я рассталась с тренером, с которым очень долго работала. Оказалась одна. И уже смирилась, что карьера скоро может закончиться.
Но это позволило мне заново отстроить все с нуля.
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