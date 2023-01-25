Australian Open. Расписание на четверг. Женские полуфиналы начнутся в 11:30 по московскому времени

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Магда Линетт Арина Соболенко Елена Рыбакина Теннис

Australian Open опубликовал расписание на четверг, 26 января. В 11-й игровой день пройдут два женских полуфинала.

Оба матча состоятся в вечернюю сессию на Арене Рода Лэйвера. В 11:30 по московскому времени Елена Рыбакина встретится с Викторией Азаренко. После этого на корт выйдут Арина Соболенко и Магда Линетт.

Полностью расписание появится здесь.

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13 комментариев

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Dym86
Ответ LEX757
Азаренко играет в интеллектуальный теннис, здесь удача не поможет
Видимо у Швентек недостаточно интеллектуальный :)
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leon74
Ответ LEX757
Азаренко играет в интеллектуальный теннис, здесь удача не поможет
Удача в любом случае не помешает.
0
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твинер без замаха
Ответ LEX757
Азаренко играет в интеллектуальный теннис, здесь удача не поможет
Если играть в 1-2 удара, без удачи никак. Со Швентек удачно получилось
+1
0
+1
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ivan 07
За Елену.
+2
-2
0
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LEX757
Ответ Галымжан Кулумбаев
Лена играет с отличной тактикой, хладнокровно и атакуют грамотно, короче жду победы.
Иногда что ли она так играет?
0
0
0
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Евгений Фабиянчук
Лена, прости, но нам нужен финал Арина - Аза. Чтобы у Салесова с Нейшном совсем шарики за ролики заехали))
+11
-3
+8
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LEX757
Ответ leon74
Удачи Лене.
Азаренко играет в интеллектуальный теннис, здесь удача не поможет
+3
-1
+2
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Галымжан Кулумбаев
Лена играет с отличной тактикой, хладнокровно и атакуют грамотно, короче жду победы.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sayrus777
Лена вперед!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Данкевич
Ответ Гумберт Гумберт
Надеюсь на финал Рыбакина Линетт
Застрелись
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гумберт Гумберт
Надеюсь на финал Рыбакина Линетт
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leon74
Удачи Лене.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MURA
Два представителя от Беларусь
По одному от Казахстана и Польши
Надеюсь на СНГовский финал
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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