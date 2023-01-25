Australian Open. Расписание на четверг. Женские полуфиналы начнутся в 11:30 по московскому времени

опубликовал расписание на четверг, 26 января. В 11-й игровой день пройдут два женских полуфинала.

Оба матча состоятся в вечернюю сессию на Арене Рода Лэйвера. В 11:30 по московскому времени встретится с Викторией Азаренко. После этого на корт выйдут и .

Полностью расписание появится здесь.

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