Australian Open. Расписание на четверг. Женские полуфиналы начнутся в 11:30 по московскому времени
Australian Open опубликовал расписание на четверг, 26 января. В 11-й игровой день пройдут два женских полуфинала.
Оба матча состоятся в вечернюю сессию на Арене Рода Лэйвера. В 11:30 по московскому времени Елена Рыбакина встретится с Викторией Азаренко. После этого на корт выйдут Арина Соболенко и Магда Линетт.
Полностью расписание появится здесь.
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