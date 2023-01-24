Азаренко о проблемах с отцом ее сына: «Они дают плоды в более хорошей коммуникации, понимании. Все-таки ты делаешь выводы»

Теги Australian Open WTA Виктория Азаренко Теннис

Виктория Азаренко рассказала о сложном периоде в карьере и личной жизни. В 2017-2018 годах двукратная чемпионка Australian Open судилась с отцом своего ребенка за право опеки.

После матча с Джессикой Пегулой в Мельбурне белоруска поговорила с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Многие теннисные мамы уже закончили карьеру. Что продолжает двигать вами, мамой Викторией Азаренко, на теннисном корте?

– Наверное, свой стержень внутри, который подсказывает, что ты еще можешь чему-то научиться, ты еще можешь улучшить свою игру. Ты не отдала теннису все, что ты можешь. Плюс мой подход родителя – больше показывать, а не говорить. Мне легче показывать для Лео, конечно, что, если ты работаешь, если у тебя мечта и ты хочешь чего-то добиться, то его восприятие будет совсем другое, чем я буду это говорить.

– Был непростой период в вашей карьере, когда вы не могли даже приехать на турнир по личным причинам. Чему вас научила та ситуация по прошествии времени?

– Наверное, время лечит многое. И те личные моменты, которые мы прошли с отцом Лео, сейчас дают плоды в более хорошей коммуникации, понимании. Все-таки ты делаешь выводы. Иногда не хочется думать, что где-то твое эго играет большую роль, чем разум. И я думаю, что в тот момент это было так.

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4 комментария

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Grads
А сын сейчас с ней в Австралии или с отцом в США?
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costa0545
Пример не удачной личной жизни, и негативное влияние на спортивные результаты, сколько она могла выиграть и добиться, если бы не это. Спортсменки либо надо полностью посвятить спортивный карьере либо, будет такое, но это её выбор)))
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+1
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Dm ycontact
Все дети хотят каждый день засыпать под одной крышей и с мамой, и с папой. Многие родители живут лишь ради удовлетворения своих личностных амбиций, а оправдывают свой поступок тем, что они якобы живут для детей. Это напоминает то, как молодые мамочки водили своих детей в кафетерии, макдональды и в мороженную, а на самом деле, сами, больше своих детей хотели туда идти. Нельзя судить никого, а потому, попрошу, простить меня за то, что позволяю себе высказаться, склонен думать, что сын Лео хочет, чтоб его мама не уезжала на турниры и не оставляла сына, а если сын нормально чувствует себя без мамы, то это тревожный знак для мамы. Ребенок не должен чувствовать себя хорошо без мамы, потому что должен скучать по ней; если он не скучает, значит в нем уже остыла любовь и нет больше тепла к матери.
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-5
-5
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sashati
"эго играет большую роль, чем разум" - у многих женщин и мужчин ЭТО играет основную роль, так задумано природой(по Дарвину) или Богом, смотря какого взгляда на мироустройство вы придерживаетесь..
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