Прямой эфир Australian Open 2023 по теннису

Теги Australian Open ATP WTA Теннис

С 16 по 29 января 2023 года на кортах Мельбурн-парка в Австралии проходит Открытый чемпионат по теннису. Прямой эфир решающих поединков можно будет смотреть на канале Eurosport, который традиционно освещает все события турнира. Для этого необходимо будет установить VPN и зайти на сайт http://sport-tv.biz/. В полуфинал пробился россиянин Карен Хачанов. За выход в финал он будет играть с четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции, прямой эфир из поединка, помимо канала Eurosport, можно будет наблюдать в тематических телеграм-каналах, группах в ВКонтакте и на сайтах букмекеров.

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Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023

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