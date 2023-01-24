Циципас о том, что чуть не попал мячом в болбоя: «Конечно, я в него не целился»

Стефанос Циципас прокомментировал инцидент из матча против Иржи Лехечки на Australian Open, где он едва не попал мячом в болбоя.

В третьем сете он пробил мячом в стену корта после того, как Лехечка забил навылет. Мяч пролетел недалеко от болбоя.

– Я увидел болбоя, когда мяч отскочил обратно. Я профессиональный теннисист. Конечно, я в него не целился. Мне показалось, что болбой был довольно далеко. Чтобы попасть в него, нужно было бы ударить совсем в другом направлении.

Конечно, нехорошо даже бить об стену. Мне не показалось, что я ударил слишком сильно, но это не имеет значения. Не имеет.

То, что я сделал, мне определенно не нравится. Я не должен был этого делать. Но это часть момента. Я сыграл коротко. Я был немного расстроен, и это произошло. Но я продолжил играть, несмотря на случившееся. Не позволил этому на меня повлиять.

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