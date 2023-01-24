Циципас о том, что чуть не попал мячом в болбоя: «Конечно, я в него не целился»
Стефанос Циципас прокомментировал инцидент из матча против Иржи Лехечки на Australian Open, где он едва не попал мячом в болбоя.
В третьем сете он пробил мячом в стену корта после того, как Лехечка забил навылет. Мяч пролетел недалеко от болбоя.
– Я увидел болбоя, когда мяч отскочил обратно. Я профессиональный теннисист. Конечно, я в него не целился. Мне показалось, что болбой был довольно далеко. Чтобы попасть в него, нужно было бы ударить совсем в другом направлении.
Конечно, нехорошо даже бить об стену. Мне не показалось, что я ударил слишком сильно, но это не имеет значения. Не имеет.
То, что я сделал, мне определенно не нравится. Я не должен был этого делать. Но это часть момента. Я сыграл коротко. Я был немного расстроен, и это произошло. Но я продолжил играть, несмотря на случившееся. Не позволил этому на меня повлиять.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
видели лишь то, как эта ведьма корчилась, якобы от боли, чтоб стянуть денежки с турнира за полученное увечье во время исполнения своих проф.обязанностей. К стати, у нее скончался ребенок, а ее начали тролить в соц сетях, что она заслужила это как Божью кару , в наказание за лжесвидетельство. Как бы не было, мне ее жаль.
И мы мелкие были, чем только не получали и как только не падали, вообще ничего не волновало, поднялся - и дальше куда то бежать. Все таки детство - это другая жизнь.