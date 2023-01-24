Циципас о том, что чуть не попал мячом в болбоя: «Конечно, я в него не целился»

Теги Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал инцидент из матча против Иржи Лехечки на Australian Open, где он едва не попал мячом в болбоя.

В третьем сете он пробил мячом в стену корта после того, как Лехечка забил навылет. Мяч пролетел недалеко от болбоя.

– Я увидел болбоя, когда мяч отскочил обратно. Я профессиональный теннисист. Конечно, я в него не целился. Мне показалось, что болбой был довольно далеко. Чтобы попасть в него, нужно было бы ударить совсем в другом направлении.

Конечно, нехорошо даже бить об стену. Мне не показалось, что я ударил слишком сильно, но это не имеет значения. Не имеет.

То, что я сделал, мне определенно не нравится. Я не должен был этого делать. Но это часть момента. Я сыграл коротко. Я был немного расстроен, и это произошло. Но я продолжил играть, несмотря на случившееся. Не позволил этому на меня повлиять.

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12 комментариев

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Александр Кратюк
Ответ Dm ycontact
никто не видел, что Джокович попал, нет этого факта на видео. видели лишь то, как эта ведьма корчилась, якобы от боли, чтоб стянуть денежки с турнира за полученное увечье во время исполнения своих проф.обязанностей. К стати, у нее скончался ребенок, а ее начали тролить в соц сетях, что она заслужила это как Божью кару , в наказание за лжесвидетельство. Как бы не было, мне ее жаль.
Все видели, не умаляя заслуг Джоковича. Камер много на корте, и видео как мяч ей попал в сети есть. Так что поздравляю господин соврамши!!
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Dm ycontact
Ответ sashati
А Джокович попал, он что - хуже?)
никто не видел, что Джокович попал, нет этого факта на видео.
видели лишь то, как эта ведьма корчилась, якобы от боли, чтоб стянуть денежки с турнира за полученное увечье во время исполнения своих проф.обязанностей. К стати, у нее скончался ребенок, а ее начали тролить в соц сетях, что она заслужила это как Божью кару , в наказание за лжесвидетельство. Как бы не было, мне ее жаль.
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Lola Lola
Короче-повезло Стёпе)
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Furry
Ответ Dmitry Aqf
Да ладно, я бы в их возрасте, тоже бы за милую душу побегал на больших кортах на площадке со звездами. И мы мелкие были, чем только не получали и как только не падали, вообще ничего не волновало, поднялся - и дальше куда то бежать. Все таки детство - это другая жизнь.
это да... 🙀))
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Dmitry Aqf
Ответ Furry
пипец, дети бедные%) , и все - забесплатно%%)
Да ладно, я бы в их возрасте, тоже бы за милую душу побегал на больших кортах на площадке со звездами.
И мы мелкие были, чем только не получали и как только не падали, вообще ничего не волновало, поднялся - и дальше куда то бежать. Все таки детство - это другая жизнь.
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Furry
Ответ Dmitry Aqf
Не оштрафуют, даже когда мяч мимо пролетал, там минимум метр был.
пипец, дети бедные%) , и все - забесплатно%%)
+1
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Dmitry Aqf
Ответ Furry
Ты можешь контролировать себя, свою ракетку и мяч, но как можно отвечать, что другой человек не дернется прямо под мяч? Да, надеюсь, его за этот эпизод сильно оштрафуют.
Не оштрафуют, даже когда мяч мимо пролетал, там минимум метр был.
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sashati
А Джокович попал, он что - хуже?)
+1
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Furry
Ты можешь контролировать себя, свою ракетку и мяч, но как можно отвечать, что другой человек не дернется прямо под мяч? Да, надеюсь, его за этот эпизод сильно оштрафуют.
+3
-2
+1
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Iuasamotu
Целился, это хорошо видно.
+1
-2
-1
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Dym86
Я профессионал если бы хотел - попал бы (как Новак)
+9
-2
+7
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gordysh
Иначе бы попал.
0
-1
-1
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