Расписание полуфинала Australian Open 2023 по теннису

Двухнедельный теннисный марафон на Australian Open 2023 подходит к концу. 26-27 января нас ждут полуфиналы в мужском и женском одиночных турнирах. Мы станем свидетелями матча россиянина Карена Хачанова против Стефаноса Циципаса и москвички Елены Рыбакиной против Виктории Азаренко. Все матчи состоятся на Rod Laver Arena. Представляем расписание полуфинальных матчей.

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26 января

11:30. Елена Рыбакина — Виктория Азаренко

12:45. Магда Линетт — Арина Соболенко

27 января

06:30. Карен Хачанов — Стефанос Циципас

11:30. Томми Пол — Новак Джокович

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023