Расписание полуфинала Australian Open 2023 по теннису
Двухнедельный теннисный марафон на Australian Open 2023 подходит к концу. 26-27 января нас ждут полуфиналы в мужском и женском одиночных турнирах. Мы станем свидетелями матча россиянина Карена Хачанова против Стефаноса Циципаса и москвички Елены Рыбакиной против Виктории Азаренко. Все матчи состоятся на Rod Laver Arena. Представляем расписание полуфинальных матчей.
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26 января
11:30. Елена Рыбакина — Виктория Азаренко
12:45. Магда Линетт — Арина Соболенко
27 января
06:30. Карен Хачанов — Стефанос Циципас
11:30. Томми Пол — Новак Джокович
Результаты Australian Open 2023
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