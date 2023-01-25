Расписание полуфинала Australian Open 2023 по теннису

Теги Australian Open ATP WTA Виктория Азаренко Карен Хачанов Елена Рыбакина Стефанос Циципас Теннис

Двухнедельный теннисный марафон на Australian Open 2023 подходит к концу. 26-27 января нас ждут полуфиналы в мужском и женском одиночных турнирах. Мы станем свидетелями матча россиянина Карена Хачанова против Стефаноса Циципаса и москвички Елены Рыбакиной против Виктории Азаренко. Все матчи состоятся на Rod Laver Arena. Представляем расписание полуфинальных матчей.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

26 января

11:30. Елена Рыбакина — Виктория Азаренко

12:45. Магда Линетт — Арина Соболенко

27 января

06:30. Карен Хачанов — Стефанос Циципас

11:30. Томми Пол — Новак Джокович 

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий