Где смотреть полуфинал Australian Open 2023: во сколько матчи Карен Хачанов — Стефанос Циципас, Елена Рыбакина — Виктория Азаренко
Теннисный турнир Australian Open 2023 вступает в решающую стадию. Полуфинальные матчи мужского и женского одиночных турниров состоятся 26-27 января 2023 года.
Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!
Открытый чемпионат Австралии по теннису ежегодно транслирует канал Eurosport, но, к сожалению, болельщики из России уже почти год как лишены права посмотреть эти трансляции. Возможность просмотра Australian Open 2023 есть благодаря тематическим телеграм-каналам и группам в ВК. Кроме того при помощи VPN можно найти сайты, транслирующие чемпионат. К примеру http://sport28.net/, где найти необходимую трансляцию можно в разделе «Теннис».
Еще одна возможность смотреть матчи Открытого чемпионата Австралии официально и бесплатно — сайты букмекеров.
Расписание трансляций полуфинала Australian Open 2023 по теннису
26 января
11:30. Елена Рыбакина — Виктория Азаренко
12:45. Магда Линетт — Арина Соболенко
27 января
06:30. Карен Хачанов — Стефанос Циципас
11:30. Томми Пол — Новак Джокович
Результаты Australian Open 2023
Комментарии