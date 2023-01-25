Где смотреть полуфинал Australian Open 2023: во сколько матчи Карен Хачанов — Стефанос Циципас, Елена Рыбакина — Виктория Азаренко

Теннисный турнир Australian Open 2023 вступает в решающую стадию. Полуфинальные матчи мужского и женского одиночных турниров состоятся 26-27 января 2023 года.

Смотри бесплатно топовый теннис с фрибетом до 10 000₽!

Открытый чемпионат Австралии по теннису ежегодно транслирует канал Eurosport, но, к сожалению, болельщики из России уже почти год как лишены права посмотреть эти трансляции. Возможность просмотра Australian Open 2023 есть благодаря тематическим телеграм-каналам и группам в ВК. Кроме того при помощи VPN можно найти сайты, транслирующие чемпионат. К примеру http://sport28.net/, где найти необходимую трансляцию можно в разделе «Теннис».

Еще одна возможность смотреть матчи Открытого чемпионата Австралии официально и бесплатно — сайты букмекеров.

Расписание трансляций полуфинала Australian Open 2023 по теннису

26 января

11:30. Елена Рыбакина — Виктория Азаренко

12:45. Магда Линетт — Арина Соболенко

27 января

06:30. Карен Хачанов — Стефанос Циципас

11:30. Томми Пол — Новак Джокович

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023