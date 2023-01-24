Соболенко — Векич прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open 2023

Пятая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису будет играть с теннисисткой из Хорватии Донной Векич. Матч состоится 25 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 05:00 по московскому времени.

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Арина Соболенко уже два года входит в элиту мирового тенниса. Она за это время практически не выпадала из ведущей десятки и доходила до полуфиналов на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Теперь пришел черед Australian Open, где, выйдя в ¼ финала, она уже обновила свое высшее достижение на кортах Мельбурн-парка. В первом круге Арина играла с Терезой Мартинцовой из Чехии и победила в двух партиях, затем с американкой Шелби Роджерс, где результат оказался тем же. В третьем круге в матче с бельгийкой Элизой Мертенс Соболенко отдала ей только пять геймов. В ⅛ финала соперницей Арины была швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Лишь в первой партии она смогла навязать белоруске борьбу, но та оказалась сильнее в концовке, а во второй все решила в свою пользу. Соболенко поочередно встречалась с соперницами, где одна была сильнее другой. Но этого не скажешь о Донне Векич, она сейчас находится в седьмом десятке рейтинга и многих в Австралии удивила. Интересно, что самый сложный для себя матч она провела в первом круге против россиянки Оксаны Селехметьевой, где все решилось в третьем сете на супертай-брейке. Два последующих матча Донна выиграла в двух сетах сначала у россиянки Людмилы Самсоновой, затем у Нурии Парризас Диас из Испании. В ¼ финала Векич встречалась с юной чешкой Линдой Фрухвиртовой. Теннисистке прочат большое будущее и второй сет она выиграла у хорватки 6 : 1. Но это был максимум, в третьем более опытная Векич довела дело до победы.

покрытие корта — хард

рейтинг WTA Соболенко — 5

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 7/0

победы/поражения Соболенко на харде — 7/0

рейтинг WTA Векич — 64

победы/поражения Векич в 2023 году — 9/0

победы/поражения Векич на харде —9/0

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Векич

Арина Соболенко в последних десяти матчах на харде одержала девять побед. По статистике букмекеров Донна Векич четыре из пяти последних матчей против соперниц, стоящих выше ее в рейтинге завершила с тотал больше 19.

Статистика личных встреч Соболенко — Векич

С 2016 года спортсменки провели шесть поединков, преимущество в них у хорватки со счетом 5 – 1. Арина выиграла лишь раз в полуфинале турнира в США Mubadala Silicon Valley Classic в двух партиях. Все встречи теннисистки проводили на харде. Последний матч состоялся на турнире в Сан-Диего в октябре прошлого года.

Прогноз на матч Соболенко — Векич

Соболенко играет в агрессивной манере, у нее мощная подача, и на протяжении всей игры она способна поддерживать высокий темп. Вот только Донна Векич также славится своей выносливостью. Поединок будет сложным для обеих теннисисток, хотя букмекеры склоняются в пользу белорусской спортсменки. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,25. Успех Векич оценивается коэффициентом 4,00.

Наш прогноз: несмотря на то, что Векич вновь рвется в элиту мирового женского тенниса, Соболенко ее остановит и одержит победу в двух сетах.

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